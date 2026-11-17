Reprodução/Internet João Simões deixou a ESPN Brasil após 32 anos de trabalho no canal

A ESPN Brasil perdeu um dos profissionais que participaram de sua criação. João Simões deixou o canal esportivo na quinta-feira (12), após 32 anos de trabalho, e recebeu uma homenagem dos colegas de redação. Diretor de produção, ele foi aplaudido durante a despedida, registrada pelo apresentador Alex Tseng. A saída teria relação com medidas de redução de despesas.

José Trajano, que trabalhou durante anos com Simões, afirmou que o ex-colega aceitou uma proposta de demissão voluntária destinada a funcionários com décadas de serviço. O profissional participou da estruturação do canal desde 1994 e desenvolveu sua carreira principalmente nos bastidores das produções esportivas. A Disney informou que não se manifestaria sobre o assunto.

ESPN Brasil homenageia profissional que ajudou a criar canal

A despedida de João Simões foi registrada por Alex Tseng, apresentador da emissora, que publicou imagens da homenagem em seu perfil nas redes sociais. O comunicador destacou a participação do diretor na criação do projeto que deu origem à. A manifestação também ressaltou o vínculo construído por Simões com diferentes setores da emissora ao longo de mais de três décadas.

"Há 32 anos, João Simões ajudou a criar o que era apenas um sonho: um canal de esportes na TV a cabo com a principal marca mundial de jornalismo esportivo", escreveu Alex Tseng. O apresentador também comentou a atuação de Simões no cotidiano da empresa. Segundo ele, o diretor conhecia a estrutura interna do canal e mantinha contato com profissionais de diferentes departamentos.

A homenagem destacou características pessoais e profissionais do executivo, cuja carreira foi desenvolvida longe das câmeras, em funções relacionadas à organização das produções e ao funcionamento da programação esportiva. "Dedicado, competente e amável, João sempre foi a voz da razão em todos os momentos do canal. Conhece, como poucos, todos os andares, corredores e salas desse enorme prédio", afirmou.

José Trajano também se manifestou sobre o desligamento de João Simões. O jornalista afirmou que o diretor aderiu a uma proposta de demissão voluntária oferecida a profissionais com muitos anos de empresa. Em sua publicação, ele recordou a parceria profissional com o ex-colega e destacou a atuação de Simões em diferentes funções de produção, coordenação e direção ao longo da história do canal.

"O querido João Simões, um dos fundadores do canal, aceitou a demissão voluntária proposta para quem tem dezenas de anos de casa. Ele jamais apareceu no vídeo, fez um trabalho magnífico atrás das câmeras como produtor, coordenador, chefe e diretor. Foi meu braço direito por anos", disse.

José Trajano também lamentou não ter participado presencialmente da despedida realizada pelos colegas da ESPN. Na mensagem, o jornalista recordou os profissionais que conheceu ao longo de mais de seis décadas de carreira e afirmou que Simões ocupava um lugar especial entre eles. O texto destacou a relação de confiança construída durante os anos em que trabalharam juntos na televisão esportiva.

"João, querido, sabe do que lamento demais? Não estar junto do pessoal que aplaudiu você em seu último dia na 'firma'. Em mais de 60 anos de profissão, zanzando por inúmeras redações, conheci algumas pessoas especiais que se destacavam pela honestidade, lealdade, competência, gentileza, e que muitas vezes foram ombro amigo e conselheiros na hora certa", complementou.