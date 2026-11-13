Reprodução/Internet Canal Goat iniciou demissões e revisão de contratos na terça (10)

O Canal Goat iniciou uma redução de custos nesta terça-feira (10), com demissões e pedidos de rescisão dos contratos de transmissão de três campeonatos de futebol. A plataforma esportiva, que reúne mais de 5,4 milhões de inscritos no YouTube, enfrenta uma diminuição das receitas publicitárias após a proibição das bets no Brasil, determinada em setembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A decisão está relacionada à queda dos investimentos de patrocinadores em programas e transmissões esportivas. As casas de apostas representavam a maior parte dos anunciantes do Canal Goat. Com a mudança no mercado publicitário, a empresa decidiu reduzir despesas e rever os acordos de direitos esportivos. A informação é da Folha de S.Paulo.

Entre os contratos que o Canal Goat tenta encerrar estão os direitos de transmissão do Campeonato Escocês masculino, da liga feminina de futebol dos Estados Unidos e da liga feminina da Inglaterra. As duas competições femininas estão entre as principais da modalidade. Apesar dos pedidos de rescisão, os acordos ainda não tiveram o encerramento confirmado.

Despedidas

A reestruturação também atingiu a equipe de profissionais. Foram desligados Fran, ex-jogadora e comentarista, Anita Efraim, que participava de programas e transmissões, Gabriel DCastro, comentarista dos jogos da Série B do Brasileirão, e Junior Lampard, responsável pela narração de partidas do Campeonato Escocês. As demissões ocorreram na terça-feira (10), como parte das medidas para diminuir os custos operacionais.

Nas redes sociais, Gabriel DCastro publicou uma despedida do canal. "Três anos depois, é hora de dar tchau ao Bodinho. Muito obrigado por cada transmissão, programa, conversas, equipe incrível que me deu suporte sempre que precisei. Saio grato pela grande oportunidade que tive e saio do Canal GOAT com a certeza que entreguei o meu melhor sempre. Obrigado e obrigado!", disse.

O empresário Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia, é o sócio majoritário do Canal Goat por meio da Squadra Sports, holding que controla a maior parte das ações da empresa. Bellintani também lidera o Londrina, rebaixado à Série C do Brasileirão em 2026. Apesar dos cortes, a plataforma manteve os contratos considerados prioritários, como o Campeonato Alemão, o Campeonato Saudita e a Série B do Brasileirão, cuja temporada termina nas próximas semanas.