Reprodução/Internet Band Curitiba saiu do ar após queda de energia às 13h01 de quarta

As constantes falhas na distribuição de energia elétrica da Copel, concessionária responsável pela eletricidade do Paraná, já fazem estragos até mesmo em redes de televisão. Na tarde desta quarta-feira (11), um novo apagão na região do Pilarzinho provocou falhas técnicas na programação da Band e da RIC Record, que já estavam com programas locais ao vivo.

A primeira chegou a sair totalmente do ar -- e só descobriu isso após ser alertada pela mãe do apresentador do horário. A revelação curiosa foi feita por Val Santos, âncora da edição regional do Brasil Urgente, transmitida no final da tarde.

"Deu um apagão hoje aqui, cara. É a black da Band. Ficou black [termo técnico comumente utilizado para definir quando uma emissora fica programação, transmitindo apenas uma tela preta]. Foi durante o programa do Laércio [André, do Boa Tarde Paraná]. E a gente só descobriu porque a mãe dele ligou", disparou o apresentador.

"Não tinha mais ninguém assistindo. Daí a mãe dele ligou... não tinha mais ninguém, só ela, que é minha comadre, assistindo. Brincadeira, tá? Tinha mais gente, eram uns 4 ou 5 assistindo", debochou o âncora do Brasil Urgente PR.

O Boa Tarde Paraná foi interrompido pelo corte de energia às 13h01 e não voltou mais ao ar. A Band Curitiba, que chegou a ficar totalmente sem sinal, retomou sua programação às 13h11, exibindo a versão paulistana de Os Donos da Bola.

RIC Record também sofre falha durante o Balanço Geral

Na RIC, afiliada da Record, o problema também aconteceu às 13h01, durante o Balanço Geral. O apresentador Guilherme Rivaroli chamava uma reportagem nos estúdios do jornalístico quando se deparou com a queda de energia elétrica -- a iluminação do cenário do noticioso caiu gradativamente, com o telão e as luzes de LED apagando gradativamente.

Diferentemente da Band, a emissora não chegou a sair do ar, já que ela conta com um gerador para situações emergenciais. No quesito audiência, as duas emissoras tiveram consequências negativas com os problemas técnicos.

A RIC, que estava na vice-liderança às 13h01, caiu para terceiro lugar, mas recuperou o segundo posto rapidamente, em menos de 10 minutos. A Band, por sua vez, caiu de 0,47 ponto para traço absoluto, e ficou em último lugar até às 14h47, já durante a exibição nacional do Melhor da Tarde.