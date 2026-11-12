As constantes falhas na distribuição de energia elétrica da Copel, concessionária responsável pela eletricidade do Paraná, já fazem estragos até mesmo em redes de televisão. Na tarde desta quarta-feira (11), um novo apagão na região do Pilarzinho provocou falhas técnicas na programação da Band e da RIC Record, que já estavam com programas locais ao vivo.
A primeira chegou a sair totalmente do ar -- e só descobriu isso após ser alertada pela mãe do apresentador do horário. A revelação curiosa foi feita por Val Santos, âncora da edição regional do Brasil Urgente, transmitida no final da tarde.
"Deu um apagão hoje aqui, cara. É a black da Band. Ficou black [termo técnico comumente utilizado para definir quando uma emissora fica programação, transmitindo apenas uma tela preta]. Foi durante o programa do Laércio [André, do Boa Tarde Paraná]. E a gente só descobriu porque a mãe dele ligou", disparou o apresentador."Não tinha mais ninguém assistindo. Daí a mãe dele ligou... não tinha mais ninguém, só ela, que é minha comadre, assistindo. Brincadeira, tá? Tinha mais gente, eram uns 4 ou 5 assistindo", debochou o âncora do Brasil Urgente PR.
O Boa Tarde Paraná foi interrompido pelo corte de energia às 13h01 e não voltou mais ao ar. A Band Curitiba, que chegou a ficar totalmente sem sinal, retomou sua programação às 13h11, exibindo a versão paulistana de Os Donos da Bola.
RIC Record também sofre falha durante o Balanço Geral
Na RIC, afiliada da Record, o problema também aconteceu às 13h01, durante o Balanço Geral. O apresentador Guilherme Rivaroli chamava uma reportagem nos estúdios do jornalístico quando se deparou com a queda de energia elétrica -- a iluminação do cenário do noticioso caiu gradativamente, com o telão e as luzes de LED apagando gradativamente.
Diferentemente da Band, a emissora não chegou a sair do ar, já que ela conta com um gerador para situações emergenciais. No quesito audiência, as duas emissoras tiveram consequências negativas com os problemas técnicos.
A RIC, que estava na vice-liderança às 13h01, caiu para terceiro lugar, mas recuperou o segundo posto rapidamente, em menos de 10 minutos. A Band, por sua vez, caiu de 0,47 ponto para traço absoluto, e ficou em último lugar até às 14h47, já durante a exibição nacional do Melhor da Tarde.