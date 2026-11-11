Reprodução/Internet SBT prepara 12 dias de atrações especiais para dezembro de 2026

O SBT definiu uma programação especial para o fim de 2026, com 12 dias consecutivos de atrações musicais, entretenimento e retrospectivas. Entre os destaques estão um show gospel de Luiza Possi na noite de Réveillon, uma apresentação ao vivo de Luan Santana e um espetáculo do grupo Raça Negra acompanhado por orquestra. A emissora também reservou espaço para artistas sertanejos e programas comemorativos.

O planejamento consta em um documento comercial enviado a agências de publicidade. Luiza Possi, que direcionou sua carreira para a música religiosa no último ano, será a atração de 31 de dezembro, às 22h30. O show será gravado ainda em novembro para exibição durante a programação de Ano Novo. A informação é da Folha de S.Paulo.

SBT prepara especiais de Natal e retrospectivas

Luan Santana abrirá a sequência de grandes apresentações musicais ao vivo no dia 19 de dezembro, às 20h45. Na mesma data, às 15h, oexibirá um especial com César Menotti & Fabiano. O calendário também inclui o Raça Negra, acompanhado por uma orquestra, na noite de 23 de dezembro, como parte das atrações preparadas para o período natalino.

Na quinta-feira (24), véspera de Natal, Marcos & Belutti se apresentam às 22h15. Em seguida, às 23h45, a emissora exibirá O Palácio Mágico do Natal. A programação de entretenimento terá ainda uma edição especial do Bake Off Brasil com Celebridades, marcada para 22 de dezembro. Já na sexta-feira (25), o canal reservará espaço para uma seleção de filmes natalinos.

As retrospectivas também fazem parte do calendário. Tiago Leifert apresentará um programa com os melhores momentos esportivos de 2026 na segunda-feira (28), às 23h. No dia seguinte, terça-feira (29), César Filho comandará uma retrospectiva jornalística com os principais acontecimentos do ano. As atrações completam o pacote de fim de ano preparado pelo SBT para dezembro.

Luiza Possi lançou em junho seu primeiro álbum gospel, Quero Conhecer Jesus. Poucos meses antes, havia gravado o disco É Só o Amor, como uma despedida para os fãs que a acompanhavam na carreira pop. A intérprete afirmou que recebeu "um chamado" para cantar músicas cristãs.

"Eu estava em um momento de carreira muito bom, não é que eu não tinha nada para fazer, pelo contrário. Estou renunciando a muita coisa para viver esse chamado", disse durante participação no programa Encontro.