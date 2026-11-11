Reprodução/Internet Globo prepara Chama o Síndico para o Fantástico em 2027

A Globo prepara um novo reality show sobre conflitos em condomínios para o Fantástico em 2027. Batizado de Chama o Síndico, o projeto tem uma proposta semelhante à de Vizinhos em Guerra, lançado pela RedeTV! em setembro deste ano. A aposta é uma tentativa do dominical para tentar melhorar a audiência, que permanece estável na Grande São Paulo. Não é a primeira vez que o canal líder tenta copiar formatos originais das concorrentes.

O Fantástico já iniciou a pré-produção da atração, apelidada internamente de "BBB dos condomínios". A equipe procura conjuntos residenciais com problemas complexos de convivência para realizar as gravações. A informação é da Folha de S.Paulo.

A busca está concentrada, inicialmente, no eixo Rio-São Paulo, onde a produção pretende acompanhar a rotina dos moradores e dos responsáveis pela administração dos imóveis. O formato prevê a instalação de câmeras nos condomínios selecionados para registrar acontecimentos cotidianos.

Equipes do Fantástico também acompanharão os síndicos durante a resolução de problemas e discussões entre vizinhos. A proposta é mostrar os desafios enfrentados pelos responsáveis pela administração residencial, com atenção às situações que provocam desentendimentos e exigem intervenções na rotina dos moradores.

Globo aposta em formato semelhante da RedeTV!

A ideia apresenta semelhanças com Vizinhos em Guerra, reality que estreou na RedeTV! em setembro de 2026, sob apresentação da jornalista Katiuzia Rios. Exibido aos domingos, às 21h30, o programa acompanha conflitos relacionados a reformas, barulho, animais de estimação, utilização de áreas comuns e regras de convivência.

A atração mostra diferentes versões dos envolvidos nas disputas entre moradores. Enquanto o projeto da Globo pretende acompanhar principalmente o trabalho dos síndicos, a produção da RedeTV! coloca os desentendimentos entre vizinhos no foco das reportagens. Katiuzia investiga a origem dos problemas e ouve os moradores envolvidos.

O programa também recebe especialistas em Direito e mediação de conflitos, responsáveis por esclarecer dúvidas sobre direitos e deveres na convivência residencial. As duas propostas compartilham o interesse por situações reais de convivência e problemas cotidianos em ambientes residenciais.

Entretanto, apresentam diferenças na abordagem divulgada até agora. Vizinhos em Guerra também reserva espaço para iniciativas positivas entre moradores, enquanto Chama o Síndico pretende acompanhar a atuação dos responsáveis pelos condomínios. Ainda não foram anunciados detalhes sobre participantes ou data de estreia do quadro da Globo.

A retomada dos reality shows ocorre em um momento de estabilidade na audiência do Fantástico. Em 2026, o programa apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta registra média de 16 pontos na Grande São Paulo, mesmo resultado alcançado em 2025.

Cada ponto equivale a 199.313 mil telespectadores na região. A emissora pretende utilizar novos formatos para buscar crescimento nos índices. O Fantástico já investiu em realities especialmente no fim dos anos 2000 e no início dos anos 2010, período de forte concorrência com Record, SBT e RedeTV!.

Entre os projetos mais conhecidos está Medida Certa, que acompanhava celebridades durante três meses de mudanças na alimentação e na rotina de exercícios. Fabio Porchat e Gaby Amarantos participaram da atração, que também ganhou uma edição infantil.

Além de Chama o Síndico, outros formatos de reality estão em avaliação para 2027. O dominical também prepara um novo quadro jornalístico com Caco Barcellos e profissionais recém-formados. Neste ano, o repórter comandou Profissão Repórter Procura, produção voltada à seleção de novos talentos.