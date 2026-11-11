Reprodução/Internet Adriana Esteves voltará a interpretar Carminha em Avenida Brasil 2

Adriana Esteves afirmou que espera repetir a identificação do público com Avenida Brasil 2, continuação da novela exibida pela Globo em 2012. A atriz voltará a interpretar Carminha na produção, prevista para estrear em janeiro de 2027, no lugar de Quem Ama Cuida. Em entrevista à coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo, ela destacou as mudanças ocorridas desde a primeira versão e a expectativa de apresentar uma nova fase da personagem.

A artista afirmou que encara o retorno como uma experiência diferente, apesar de já conhecer a personagem e parte do universo da trama. Para Adriana, os 14 anos que separam as duas produções representam mudanças tanto na sociedade quanto entre os profissionais envolvidos.

Ela também destacou o desejo de que a continuação tenha uma recepção positiva entre os espectadores brasileiros. "Entro com a mesma vontade, ou talvez até maior, 14 anos depois, nessa continuação de Avenida Brasil. Ela será, para mim, tudo novo de novo. Torço para que seja mais uma novela que orgulhe o povo brasileiro", declarou Adriana Esteves.

A artista destacou que a participação dos espectadores nas redes sociais será um dos aspectos diferentes da nova produção. Segundo ela, o público já interagia com a novela original em 2012, mas atualmente dispõe de mais ferramentas para comentar os acontecimentos.

A atriz também afirmou que a continuação reunirá personagens conhecidos e novos integrantes, responsáveis por movimentar os conflitos apresentados na história. "Todos nós que estamos envolvidos na trama nos transformamos. E nossa sociedade também. O público que interagiu tanto em 2012, desta vez, terá a oportunidade de participação muito maior por meio da internet", avaliou.

Ao comentar a formação do elenco, Adriana ressaltou a combinação entre personagens que retornam e figuras inéditas. "Muitos personagens são os mesmos anos depois e, agora, temos o frescor da entrada dos novos personagens agitando a trama", adiantou.

Atriz admite que teve medo de aceitar continuação

Na história de Avenida Brasil 2, Carminha terá conquistado prestígio pelo trabalho social realizado com famílias em situação de vulnerabilidade depois da desativação do lixão. A personagem tentará reconstruir relações com pessoas que prejudicou no passado, especialmente integrantes da família de Tufão, interpretado por Murilo Benício.

O retorno de Carminha também provocou insegurança em Adriana Esteves quando a atriz recebeu o convite. Durante participação recente no Conversa com Bial, ela revelou que sua primeira reação foi recusar a proposta. "Fiquei com muito medo, achei que seria muito difícil corresponder à expectativa do público. Do público e nossa. Tive medo, mas já transformei", ponderou.