Reprodução/Internet Record Kids tem classificação livre após revisão da Justiça

O Ministério da Justiça e Segurança Pública decidiu, nesta terça-feira (3), alterar a classificação indicativa do Record Kids - Desenhos Bíblicos, exibido pela Record, para livre a todos os públicos. A medida reverte a recomendação anterior, que restringia o conteúdo a menores de 12 anos. A mudança ocorreu após manifestações contrárias à portaria publicada na quinta-feira (29), que mantinha a restrição.

A Secretaria Nacional de Direitos Digitais (Sedigi), responsável pela revisão, reconheceu que a avaliação anterior não havia aplicado integralmente o Guia Prático de Classificação Indicativa de 2025.

Segundo o órgão, a análise deixou de considerar adequadamente o contexto cultural e religioso da produção. Também não foram utilizados todos os fatores atenuantes previstos na metodologia para avaliar o conteúdo completo da animação.

A nova avaliação considerou que a metodologia permite atenuantes para conteúdos "claramente associados a rituais, tradições ou costumes de povos, religiões ou comunidades específicas".

O Ministério da Justiça também levou em conta a estética infantil da produção. Com 36 episódios, o programa apresenta passagens do Antigo e do Novo Testamento e utiliza animações para transmitir narrativas bíblicas ao público infantil.

"A decisão reafirma que a classificação indicativa não tem caráter de censura e consiste em informar às famílias, de forma objetiva, o conteúdo das obras, para que exerçam as decisões próprias do poder familiar", diz a nota.

Classificação anterior citava violência e preconceito

O despacho reconheceu que a apresentação dessas histórias às crianças constitui uma forma de expressão cultural protegida pela Constituição. A decisão também estabeleceu que produções religiosas devem receber tratamento equivalente ao de outras tradições culturais.

A classificação anterior, mantida pela portaria nº 2.272, citava "atos criminosos, drogas lícitas, violência e estigma ou preconceito" como justificativas para a recomendação de 12 anos. Entre as cenas consideradas na avaliação anterior estavam o apedrejamento de Santo Estêvão e a tortura de cristãos perseguidos pelo Império Romano.

Segundo o ministério, a recomendação de 12 anos era aplicada desde 2007, enquanto os primeiros episódios já tinham essa classificação desde 2004. A nova decisão será publicada no Diário Oficial da União, e a Record receberá comunicação formal. A pasta reiterou que a classificação indicativa tem caráter informativo, não de censura.