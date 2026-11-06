Reprodução/Internet Após demissões, Jovem Pan revê investimentos

A Jovem Pan enfrenta dificuldades financeiras e comerciais após a derrota de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial de 2026. A emissora da família Amaral de Carvalho realizou investimentos nos últimos seis meses, apostando na vitória do candidato e em um governo favorável aos seus interesses. Agora, tenta adaptar suas operações a um cenário de recursos limitados e resistência do mercado publicitário.

A saída de Fernando Pelegio da direção artística e de programação, anunciada na terça-feira (3), representa mais uma etapa da reestruturação. O executivo, que trabalhou por mais de 40 anos no SBT, permaneceu cerca de seis meses na Jovem Pan. Sua saída ocorreu depois de demissões no departamento de entretenimento, que reduziram significativamente a equipe responsável pelas atividades sob seu comando.

Jovem Pan perde espaço na audiência

Nos bastidores, Walter Zagari também aparece entre os possíveis desligamentos. Segundo apuração da coluna, o executivo enfrenta dificuldades para negociar cotas comerciais e não consegue fechar uma venda há três meses. A emissora busca reorganizar suas operações diante da perspectiva de menor disponibilidade de publicidade estatal.

A Jovem Pan ocupa a terceira posição entre os canais de notícias da TV por assinatura desde setembro de 2025. Entre os dois turnos da eleição presidencial, chegou a apresentar uma recuperação nos índices. Em outubro, registrou média de 0,07 ponto no PNT (Painel Nacional de Televisão), seu melhor resultado de 2026, mas permaneceu atrás da CNN Brasil, com 0,09, e da GloboNews, com 0,15.

Em comunicado, a Jovem Pan confirmou a saída de Fernando Pelegio por decisão conjunta e informou que revisa suas prioridades estratégicas. A empresa afirmou que continuará investindo em jornalismo, esportes e entretenimento. Antes disso, o presidente Roberto Araújo havia negado a existência de uma crise.

"A Jovem Pan não está em crise. Está fazendo uma arrumação de rota, revendo prioridades e ajustando sua estrutura para um novo momento do mercado de comunicação", declarou.

Roberto Araújo também justificou as mudanças como parte de uma reorganização administrativa. "Nosso objetivo é fortalecer a operação, ganhar eficiência e concentrar esforços em conteúdos relevantes para o público e para o mercado anunciante. Faz parte da gestão de qualquer empresa adaptar sua estrutura, rever produtos e investir onde há maior potencial de crescimento", afirmou.