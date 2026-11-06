Reprodução/Internet Rogério Vaughan recusa Amazon e deve renovar com ESPN

Rogério Vaughan recusou uma proposta da Amazon para assumir o posto de principal narrador esportivo do Prime Video. A empresa queria o profissional nas transmissões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, mas ele decidiu permanecer na ESPN, onde trabalha desde os anos 1990. O locutor está perto de renovar seu contrato com a Disney e deve continuar como um dos principais nomes das transmissões esportivas da emissora nos próximos anos.

A Amazon procurou Vaughan depois de sondar Gustavo Villani e Paulo Andrade, narradores da Globo. Os dois profissionais também optaram por não avançar nas conversas, pois não pretendem deixar a emissora carioca neste momento. Assim como os colegas, o titular daagradeceu o interesse da plataforma, mas afirmou estar satisfeito com seu trabalho atual e com as perspectivas de continuidade na empresa. A informação é da Folha de S.Paulo.

construiu sua carreira nas transmissões de futebol internacional. Durante muitos anos, foi uma das principais vozes do Campeonato Alemão no Brasil. Em 2024, passou a narrar partidas de destaque da Libertadores e da Premier League, campeonato nacional da Inglaterra, o que reforçou sua presença nas principais competições exibidas pela emissora.

Em 2024, o comunicador comemorou a renovação do contrato com a ESPN. “Estou muito feliz em renovar com a ESPN e dar continuidade nesse trabalho que vem sendo desenhado ao longo da minha trajetória profissional”, relatou o narrador experiente da emissora.

Mudanças no mercado

A permanência do narrador ocorre em um momento de mudanças no mercado de transmissões esportivas. A Amazon busca um profissional para assumir a posição de principal voz do Prime Video, após perder Galvão Bueno e Rômulo Mendonça. Nos bastidores da plataforma, a empresa reconhece a necessidade de definir um substituto e pretende resolver a contratação ainda em 2026.

A busca por um novo titular ocorre após a Amazon renovar os direitos de transmissão da Copa do Brasil até 2030. A plataforma também possui contrato para exibir partidas do Campeonato Brasileiro até 2029. No basquete, o acordo com a NBA tem duração ainda maior, com direitos assegurados até 2035, o que mantém uma programação esportiva de longo prazo no serviço.