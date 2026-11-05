Reprodução/Internet Marcelo de Carvalho negocia com duas TVs após RedeTV!

Marcelo de Carvalho prepara sua despedida da RedeTV! para o final de dezembro deste ano, quando encerrará sua participação no Mega Sonho, exibido aos sábados. O empresário deixará a programação após vender sua parte na emissora ao antigo sócio, Amilcare Dallevo. Enquanto cumpre os últimos compromissos do acordo, já mantém negociações com outras duas empresas de televisão.

Segundo informações do portal Leo Dias, Marcelo de Carvalho confirmou que deixará adentro do prazo combinado com Amilcare Dallevo. O empresário também revelou que conversa com duas emissoras sobre possíveis projetos profissionais. Entretanto, não informou quais empresas estão interessadas nem antecipou os formatos das atrações que poderão marcar seu retorno à televisão.

Saída de Marcelo de Carvalho da RedeTV!

A saída começou a ser definida em dezembro de 2025, quando Marcelo de Carvalho vendeu sua participação societária na. Na ocasião, os antigos sócios acertaram que ele continuaria à frente de seu programa por mais um ano. Com isso, o Mega Sonho, transmitido aos sábados, às 23h, tornou-se seu último compromisso com a emissora que ajudou a fundar.

A venda das ações transformou Amilcare Dallevo no único proprietário da RedeTV!, após 26 anos de sociedade com Marcelo de Carvalho. A transferência foi confirmada oficialmente pela empresa em dezembro de 2025. A decisão já vinha sendo considerada pelo apresentador, que tinha entre seus planos morar fora do Brasil, especialmente na Itália.

"Marcelo de Carvalho segue sua vocação empresarial, investindo nos setores imobiliário, de tecnologia e mídia digital, levando consigo o reconhecimento e a gratidão de toda a empresa. Sua atuação e entusiasmo foram fundamentais na construção de uma emissora moderna, ousada e protagonista de importantes avanços no setor de comunicação do país", disse a emissora em nota.

Nos bastidores, também havia expectativa de melhora no relacionamento comercial da emissora. Durante sua trajetória na RedeTV!, Marcelo de Carvalho participou da administração e da programação, além de apresentar atrações do canal.

Com o encerramento do Mega Sonho, o comunicador e empresário concluirá sua passagem pela emissora como apresentador. Apesar da despedida, as conversas com outras duas TVs indicam a intenção de continuar trabalhando no setor, mas ainda não há anúncio de um novo contrato.