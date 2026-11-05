Reprodução/Internet Globo projeta faturamento recorde com a Fórmula 1 em 2027

A Globo pretende alcançar um faturamento recorde com as transmissões da Fórmula 1 em 2027, impulsionada pela presença de dois pilotos brasileiros no grid. A chegada de Rafael Câmara à Haas e a permanência de Gabriel Bortoleto na Audi motivaram a emissora a elevar os valores comerciais. Caso venda todas as cotas disponíveis, a categoria terá sua maior arrecadação na história do grupo.

O pacote comercial apresentado ao mercado publicitário na semana passada prevê seis cotas nacionais, cada uma avaliada em R$ 135,074 milhões. Se todas forem negociadas, a Globo poderá arrecadar aproximadamente R$ 810,4 milhões, valor 8% superior aos R$ 750 milhões obtidos com patrocínios na temporada de 2026. As informações são da Folha de S.Paulo.

Brasileiros motivam aposta da Globo

Além da exposição na TV aberta, os contratos oferecem espaço publicitário no SporTV e no Globoplay. Os patrocinadores também terão inserções comerciais em atrações de grande audiência da Globo, como o Jornal Nacional e a novela das nove. A estratégia comercial busca aproveitar a presença dos brasileiros na competição e o interesse dos anunciantes pelas transmissões em diferentes plataformas.

A entrada de Rafael Câmara na Haas é um dos principais fatores para o reajuste das cotas comerciais. O piloto brasileiro dividirá as atenções com Gabriel Bortoleto, que continuará na Audi em 2027. A Globo trabalha com a expectativa de que as duas equipes apresentem carros mais competitivos, o que poderá favorecer o desempenho dos representantes do Brasil durante o campeonato.

A Fórmula 1 retornou à Globo em 2026, após cinco temporadas de transmissões pela Band, responsável pela categoria desde 2021. O contrato firmado com a Liberty Media garante os direitos até 2028. Assim como neste ano, a emissora exibirá 15 corridas na TV aberta em 2027, enquanto o SporTV e o Globoplay terão a cobertura completa do campeonato.

"A TV Globo tem uma longa história de sucesso com a Fórmula 1, que remonta a quando os brasileiros costumavam acordar cedo nos fins de semana para assistir ao Ayrton Senna e a outros pilotos brasileiros de destaque competirem no auge das corridas. Agora, a Fórmula 1 está de volta em casa, e os fãs terão a chance de uma experiência complementar e ainda mais rica na Globo", disse Leonora Bardini, diretora da Globo.