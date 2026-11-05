A Globo pretende alcançar um faturamento recorde com as transmissões da Fórmula 1 em 2027, impulsionada pela presença de dois pilotos brasileiros no grid. A chegada de Rafael Câmara à Haas e a permanência de Gabriel Bortoleto na Audi motivaram a emissora a elevar os valores comerciais. Caso venda todas as cotas disponíveis, a categoria terá sua maior arrecadação na história do grupo.O pacote comercial apresentado ao mercado publicitário na semana passada prevê seis cotas nacionais, cada uma avaliada em R$ 135,074 milhões. Se todas forem negociadas, a Globo poderá arrecadar aproximadamente R$ 810,4 milhões, valor 8% superior aos R$ 750 milhões obtidos com patrocínios na temporada de 2026. As informações são da Folha de S.Paulo.Além da exposição na TV aberta, os contratos oferecem espaço publicitário no SporTV e no Globoplay. Os patrocinadores também terão inserções comerciais em atrações de grande audiência da Globo, como o Jornal Nacional e a novela das nove. A estratégia comercial busca aproveitar a presença dos brasileiros na competição e o interesse dos anunciantes pelas transmissões em diferentes plataformas.
Brasileiros motivam aposta da Globo
A entrada de Rafael Câmara na Haas é um dos principais fatores para o reajuste das cotas comerciais. O piloto brasileiro dividirá as atenções com Gabriel Bortoleto, que continuará na Audi em 2027. A Globo trabalha com a expectativa de que as duas equipes apresentem carros mais competitivos, o que poderá favorecer o desempenho dos representantes do Brasil durante o campeonato.A Fórmula 1 retornou à Globo em 2026, após cinco temporadas de transmissões pela Band, responsável pela categoria desde 2021. O contrato firmado com a Liberty Media garante os direitos até 2028. Assim como neste ano, a emissora exibirá 15 corridas na TV aberta em 2027, enquanto o SporTV e o Globoplay terão a cobertura completa do campeonato.
"A TV Globo tem uma longa história de sucesso com a Fórmula 1, que remonta a quando os brasileiros costumavam acordar cedo nos fins de semana para assistir ao Ayrton Senna e a outros pilotos brasileiros de destaque competirem no auge das corridas. Agora, a Fórmula 1 está de volta em casa, e os fãs terão a chance de uma experiência complementar e ainda mais rica na Globo", disse Leonora Bardini, diretora da Globo.