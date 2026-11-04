Reprodução/Internet Sérgio Maurício foi condenado a indenizar Erika Hilton em R$ 10 mil

A Justiça de São Paulo condenou o narrador Sérgio Maurício a pagar R$ 10 mil por danos morais à deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), após declarações consideradas transfóbicas nas redes sociais. A sentença também determina que o jornalista publique uma nova retratação pública. Conhecido pelas transmissões da Fórmula 1 na Band entre 2021 e 2025, o comunicador ainda pode recorrer da decisão.

A sentença foi proferida pela 6ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo. O magistrado entendeu que Sérgio Maurício utilizou deliberadamente a identidade de gênero da parlamentar para ridicularizá-la publicamente, ultrapassando os limites constitucionais da liberdade de expressão. Procurado, o narrador não respondeu aos contatos da publicação para comentar o caso. A informação é da Folha de S.Paulo.

Justiça determina nova retratação

A situação que motivou o processo ocorreu em fevereiro de 2025, quando Sérgio Maurício publicou uma mensagem ofensiva sobre Erika Hilton na rede social X, antigo Twitter. Na ocasião, ele chamou a deputada de "fake news humana, essa coisa". A repercussão levou a Band a afastar temporariamente o profissional de suas atividades. Posteriormente, o jornalista apresentou um pedido público de desculpas.

De acordo com os autos do processo, a publicação alcançou aproximadamente 1,8 milhão de visualizações. Para a Justiça, a exposição aumentou o impacto das declarações e o constrangimento causado à parlamentar.

O magistrado também considerou insuficiente o pedido de desculpas feito anteriormente pelo narrador, por entender que a manifestação não reparou adequadamente os danos provocados à imagem de Erika Hilton.

A sentença estabelece que Sérgio Maurício publique uma nova retratação em seu perfil pessoal no X ou no Instagram. O texto deverá reconhecer expressamente o caráter ofensivo das declarações dirigidas à deputada.

O prazo para cumprir a determinação é de 15 dias após a intimação oficial. Em caso de descumprimento, haverá multa diária de R$ 500, limitada inicialmente a R$ 15 mil. Erika Hilton comemorou o resultado da ação judicial.

"A justiça foi feita", declarou a parlamentar. Sérgio Maurício, por sua vez, não havia apresentado manifestação sobre a sentença até o contato realizado pela publicação. O narrador deixou a Band em outubro de 2026, após atuar nas transmissões da Fórmula 1 entre 2021 e 2025. A condenação ainda cabe recurso.