Reprodução/Internet Fernando Pelegio deixou a direção da Jovem Pan após cinco meses

Fernando Pelegio não é mais diretor da Jovem Pan. Depois de apenas 5 meses no comando das áreas artística e de programação da emissora, o executivo teve sua saída anunciada oficialmente na tarde desta terça-feira (3). O conglomerado controlado pela família Amaral de Carvalho atravessa um momento conturbado desde a derrota de Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais -- a empresa dava como certa a vitória dele e já vinha fazendo investimentos pensando nisso.

"A saída ocorre no contexto de uma revisão das prioridades estratégicas da companhia. A Jovem Pan dará continuidade ao seu projeto de expansão, com foco em jornalismo, esportes e entretenimento, pilares que fazem parte do DNA do grupo.

Esse direcionamento integra o contexto da decisão, construída de forma conjunta entre o executivo e a emissora", anunciou o canal. Os bastidores daapontam que Fernando Pelegio teve seu contrato rescindido em virtude de seu alto salário, incompatível para a realidade de uma emissora que não deverá contar com grandes aportes de propaganda federal nos próximos 4 anos.

Mudanças internas

Internamente, especula-se que o próximo nome a ser desligado é Walter Zagari, oficializado há 4 meses como líder do departamento comercial -- a coluna apurou que o executivo não vende uma cota sequer desde agosto.

Além do comando dos departamentos artístico e de programação, Fernando Pelegio também tinha um papel estratégico na ampliação da recém-criada Jovem Pan em sinal aberto, ocupando frequências arrendadas pela Rede Mais Família e por meio de afiliadas.

O projeto, no entanto, não decolou. Uma das poucas TVs locais que topou fazer parceria com a rede, a TV Fronteira de Presidente Prudente, deixará a emissora no final da quinzena para retransmitir a grade da Record.

No comunicado da saída do executivo, a emissora agradeceu ao profissional. "A Jovem Pan agradece sua dedicação e contribuição durante o período em que esteve à frente da área, reafirmando o respeito pelo profissional e desejando sucesso em seus próximos projetos", disse a empresa.

"A Jovem Pan segue comprometida com a qualidade de seu conteúdo, a proximidade com o público e o fortalecimento de sua atuação multiplataforma, apoiada na integração entre rádio, televisão e digital", declarou o canal.