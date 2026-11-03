Reprodução/Internet TV Atalaia pode perder terreno para construção de cemitério público em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, o terreno atualmente ocupado pela TV Atalaia, afiliada da Record. O município pretende utilizar a área de 16.834,50 m² para construir um novo cemitério público. A decisão consta de decreto assinado pela prefeita Emília Corrêa e publicado no Diário Oficial do Município na quinta-feira (29).

O documento estabelece que a desapropriação tem respaldo na legislação federal e municipal sobre utilidade pública, além da Constituição Federal. A medida busca atender à necessidade de expansão do sistema funerário público da cidade. A declaração formaliza o interesse do município na área, mas não representa, por si só, a transferência imediata do imóvel à administração municipal.

A escolha do local faz parte das medidas da Prefeitura para enfrentar a sobrecarga do Cemitério São João Batista. Em publicação nas redes sociais, Emília Corrêa afirmou que o município precisa avançar com uma solução para aumentar a capacidade de atendimento à população.

"Estamos dando encaminhamento a uma solução necessária, com responsabilidade e respeito às famílias aracajuanas. É uma etapa importante para que o projeto avance", afirmou. A afiliada dase manifestou por meio de nota e afirmou que está prestando um serviço à comunidade de Aracaju e de Sergipe.

TV Atalaia foi a primeira emissora de Sergipe

A emissora destacou que a construção de um novo cemitério é uma reivindicação antiga do Ministério Público Estadual. O decreto publicado na quinta-feira estabelece a finalidade pública do terreno. A implantação do cemitério depende da continuidade dos procedimentos de desapropriação e das etapas necessárias à execução do projeto municipal.

Fundada em 17 de maio de 1975 por iniciativa de Augusto Franco, a TV Atalaia foi a primeira emissora de televisão de Sergipe. Ao longo de mais de cinco décadas, o canal acompanhou acontecimentos e passou por mudanças tecnológicas na transmissão de sua programação. Entre os marcos de sua história estão a adoção da televisão em cores e o investimento na produção jornalística.

Desde 2006, mantém afiliação com a Record, com programação voltada ao público sergipano e distribuição de conteúdo por plataformas digitais. Atualmente, a TV Atalaia integra o Sistema Atalaia de Comunicação, que também reúne as rádios Nova Brasil FM, Metropolitana e Atalaia 96 FM.