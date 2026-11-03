Reprodução/Internet abíola Corrêa pede demissão do SBT após dois anos

Fabíola Corrêa não faz mais parte do time do SBT. A jornalista pediu demissão nesta quarta-feira (28), depois de quase dois anos na emissora. À frente do SBT Notícias, ela decidiu encerrar o vínculo após enfrentar situações difíceis nos bastidores, que tiveram peso na escolha de deixar a empresa. A comunicadora explicou que a decisão não aconteceu de uma hora para outra.

Segundo ela, a saída foi pensada e amadurecida ao longo dos últimos meses. A jornalista afirmou que leva boas lembranças e o carinho pelos colegas com quem trabalhou, mas reconheceu que nem todas as experiências foram positivas. “Vivi também situações difíceis que pesaram na minha decisão. Mas prefiro guardar os aprendizados e seguir em frente!”, declarou ao Notícias da TV.

Apesar do desligamento, a profissional garantiu que não pretende abandonar o jornalismo e revelou que já definiu seu próximo passo na carreira. A novidade, no entanto, ainda será anunciada nos próximos dias. A passagem pelo SBT começou em dezembro de 2024, quando Fabíola foi contratada para integrar a equipe de reportagem do Tá Na Hora, na época apresentado por José Luiz Datena.

Ela chegou à emissora depois de construir uma trajetória de duas décadas no jornalismo e, pouco mais de um ano depois, ganhou espaço como apresentadora. Em setembro deste ano, assumiu o comando do SBT Notícias, telejornal exibido durante a madrugada, substituindo Marcelo Casagrande, remanejado para o vespertino SBT Cidades.

A jornalista destacou que a oportunidade representou um crescimento profissional importante. Durante esse período, chegou a comandar programas com até cinco horas de duração ao vivo, uma experiência que exigia preparo, agilidade e controle emocional.

Jornalista trabalhou no Cidade Alerta antes do SBT

Fabíola também lembrou que esteve à frente do jornal em ocasiões nas quais a atração alcançou a liderança de audiência na faixa da madrugada. Ao se despedir, agradeceu pela oportunidade e ressaltou a dedicação durante o período em que trabalhou na emissora.

“Saio com a tranquilidade de saber o quanto me dediquei e muito animada com o que vem pela frente!”, afirmou. Antes de chegar ao SBT, a jornalista ficou conhecida pela cobertura policial na televisão.

Ela trabalhou durante cinco anos como repórter do Cidade Alerta, da Record, onde também passou por funções nos bastidores, como estágio, produção e edição de texto. A saída da emissora aconteceu em 2024, durante uma rodada de cortes.