Reprodução/Internet Gabriel Rotta deixa TV Gazeta após 20 anos e assume chefia de redação da Record em SC

Gabriel Rotta deixou a TV Gazeta, em Rio Branco, na sexta-feira (30), após duas décadas de trabalho na emissora. Conhecido pela apresentação do Gazeta Alerta, o profissional decidiu retornar a Santa Catarina para assumir a chefia de redação da NDTV, afiliada da Record em Itajaí. A mudança encerra uma passagem que começou na reportagem e chegou à direção de jornalismo.

O apresentador falou sobre a decisão, relembrou sua passagem pela televisão local e destacou a relação que construiu com os moradores do estado. “Eu comecei aqui, foi a minha primeira experiência em televisão. Eu já havia trabalhado em rádio e cheguei aqui para trabalhar em televisão, e aqui eu fui galgando, fui conhecendo um pouco de cada função dentro do telejornalismo”, disse em conversa com o Portal Acre.

Depois de começar como repórter, Gabriel Rotta assumiu a função de editor-chefe e passou a apresentar atrações como Gazeta Esportiva, Gazeta em Manchete, Balanço Geral e Gazeta Alerta. Também ocupou a direção de jornalismo durante 12 anos.

“Foi aqui que eu aprendi o telejornalismo, a TV Gazeta foi uma escola para mim. Foi onde eu tive a oportunidade de conhecer cada função, de aprender com cada um que passou por aqui ao longo destes 20 anos”, destacou.

O jornalista também agradeceu a Roberto Moura, Raimundo Martins, Marcelo Moura e Roberta pelo apoio recebido durante sua passagem pela empresa. Um dos principais momentos de sua carreira ocorreu em novembro de 2021.

Na ocasião, Gabriel Rotta assumiu a apresentação do Gazeta Alerta após a saída de Edvaldo Souza, que havia comandado o programa por aproximadamente 20 anos. A substituição seria temporária, mas o jornalista permaneceu no posto.

“O Gazeta Alerta é referência e líder de audiência há pelo menos duas décadas e deu um frio na barriga pela responsabilidade, mas o acreano me recebeu e eu pude mostrar o meu trabalho”, afirmou. Além do trabalho no estúdio, Gabriel participou de coberturas de enchentes, períodos de seca e reportagens para o Jornal da Record.

Nova fase na carreira

Na direção de jornalismo, também atuou na organização de debates eleitorais, como o encontro entre candidatos à Prefeitura de Rio Branco em 2024. Em fevereiro de 2020, a Câmara Municipal recebeu um requerimento de moção de congratulação em reconhecimento ao seu trabalho.

A decisão de deixar o Acre também envolve uma mudança familiar. Casado e pai de duas filhas, o jornalista construiu vínculos pessoais no estado durante os anos em que trabalhou na televisão. “O Acre me marcou muito porque o acreano é diferente. É um povo acolhedor, que me ensinou a amar o próximo, a prestar mais atenção nas pessoas, e isso na profissão de jornalismo é fundamental para conseguirmos contar histórias”, declarou.

“Sou catarinense, mas ser acreano para mim é muito mais especial, porque eu escolhi ser acreano, e isso vou levar para toda a minha vida”, disse. Na NDTV, Gabriel Rotta assumirá a chefia de redação da afiliada da Record em Itajaí.

“É difícil dizer adeus, mas uma nova estação precisa começar na minha vida, e as portas se abriram. Estou indo para a NDTV, que é a Record lá em Santa Catarina. Vou ser chefe de redação na Record em Itajaí. É uma nova oportunidade de aprender mais e crescer mais profissionalmente”, explicou.