Reprodução/Internet Meghan Markle foi alvo de petição contra convite para reality em 2027

Meghan Markle se tornou alvo de um abaixo-assinado contra sua participação no Junior MasterChef Australia, prevista para 2027. A petição reuniu centenas de assinaturas após a produtora Endemol Shine Australia anunciar a duquesa de Sussex como convidada especial da competição culinária. Segundo o jornal britânico Mirror, moradores de Melbourne questionaram a escolha e defenderam que profissionais australianos recebessem a oportunidade de participar da atração.

A produtora confirmou quetrabalhará ao lado de Poh Ling Yeow para orientar os jovens competidores. Apesar de algumas reportagens terem apresentado a duquesa como nova apresentadora do Junior MasterChef Australia, o comunicado oficial não atribui essa função a ela. A participação será uma colaboração especial na temporada, cujas gravações estão previstas para Melbourne.

O abaixo-assinado pede que os responsáveis pelo reality reconsiderem o convite feito à duquesa. Em entrevistas publicadas pelo Mirror, moradores de Melbourne criticaram a decisão e argumentaram que o programa deveria priorizar profissionais locais. Uma das entrevistadas afirmou: "Acho isso uma piada. Por que precisamos dela? Temos muitos australianos que poderiam fazer esse trabalho".

Duquesa já participou do MasterChef Australia

A reportagem também ouviu pessoas favoráveis à presença de. Parte dos entrevistados disse não ver problemas na participação da duquesa e considerou que sua popularidade pode atrair atenção para a competição. As manifestações mostram opiniões diferentes sobre o convite, mas a produtora não anunciou nenhuma mudança na escalação da temporada de 2027.

Meghan já atuou como jurada convidada no MasterChef Australia. O episódio foi gravado durante uma visita ao país em abril e exibido em 26 de julho. Segundo a Endemol Shine Australia, a participação da duquesa rendeu ao programa sua maior audiência de domingo desde 2023. A experiência anterior antecedeu o novo convite para trabalhar com os participantes mais jovens.

A duquesa afirmou que gosta de cozinhar com os filhos e aceitou participar do Junior MasterChef Australia pela oportunidade de orientar as crianças. De acordo com a revista People, o compromisso exigirá uma estadia de algumas semanas na Austrália, sem que Meghan e o príncipe Harry precisem transferir a residência da família para o país. O casal voltou ao Reino Unido em agosto, após seis anos vivendo nos Estados Unidos.