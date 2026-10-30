Reprodução/Internet Thayse Teixeira afirma que foi surpreendida pela demissão do SBT

Thayse Teixeira afirmou ter sido pega de surpresa com a demissão do SBT, anunciada nesta quarta-feira. A ex-apresentadora do Fofocalizando contou como foi sua chegada à emissora no dia em que soube do fim do contrato e negou ter sido avisada previamente sobre qualquer afastamento.

A saída aconteceu um dia depois de Thayse questionar, durante o programa, o resultado da eleição presidencial. A fala provocou uma reação dos colegas de bancada e, segundo informações divulgadas pelo portal, levou à suspensão da apresentadora antes de a emissora oficializar o desligamento.

Thayse Teixeira não retirou objetos do camarim

Questionada se havia sido chamada para uma reunião por causa da polêmica, Thayse disse que não recebeu nenhum aviso formal de que seria afastada. Ela contou que chegou ao SBT normalmente naquela manhã e mencionou uma reunião realizada assim que entrou na emissora. “Não. Saí normal. Cheguei normal hoje também. Tive uma reunião logo que cheguei na TV”, relatou ao portal Leo Dias.

Outro detalhe chamou a atenção durante a conversa: a apresentadora disse que nem sequer tentou se despedir dos colegas ou retirar os objetos pessoais do camarim que utilizava em São Paulo. Ao ser questionada sobre a possibilidade de buscar seus pertences, respondeu de forma direta: “Eu nem tentei”.

A situação contrasta com o que foi apurado pela reportagem, que informou não haver mais objetos da comunicadora no armário nem no camarim que ela ocupava. Thayse também não apareceu na bancada do Fofocalizando nesta quarta-feira, antes de o SBT confirmar publicamente o encerramento do vínculo profissional.

A polêmica começou na terça-feira, quando a apresentadora comentou a vitória de Lula e afirmou ter achado o resultado estranho. Durante a discussão, Matheus Baldi contestou parte de sua argumentação e destacou a diferença de votos entre os candidatos. A conversa ganhou repercussão e passou a ser apontada como o motivo para a suspensão e posterior demissão.

Em comunicado enviado à imprensa, oconfirmou o fim do contrato e lembrou que Thayse integrou a equipe do Fofocalizando e participou do quadro Dez ou Mil, do Programa do Ratinho. A emissora agradeceu pelo período de trabalho, manifestou respeito à trajetória profissional da apresentadora e desejou sucesso em seus próximos projetos.