A Globo definiu A Dona do Pedaço (2019) como substituta de Avenida Brasil (2012) no V ale a Pena Ver de Novo, com estreia marcada para 23 de novembro. A emissora aposta na novela de Walcyr Carrasco, última produção a superar 40 pontos no Ibope, para recuperar a audiência da faixa vespertina.A emissora chegou a considerar Pantanal (2022) para o horário, mas optou pela história protagonizada por Juliana Paes. A decisão também leva em conta o desempenho de outras obras de Walcyr Carrasco nas reprises. Com a volta de A Dona do Pedaço, o autor e a diretora Amora Mautner terão trabalhos exibidos simultaneamente em dois horários da programação. A dupla também responde por Quem Ama Cuida, produção da faixa das nove.A reprise reúne um elenco formado por Juliana Paes, Agatha Moreira, Marcos Palmeira, Reynaldo Gianecchini, Nathalia Dill, Paolla Oliveira, Sérgio Guizé e Lee Taylor, entre outros atores. A história começa em 1999, na cidade fictícia de Rio Vermelho, no Espírito Santo. Maria da Paz (Juliana Paes) e Amadeu (Marcos Palmeira) se apaixonam apesar da rivalidade entre suas famílias, Ramirez e Matheus. O casamento deveria encerrar a disputa entre os clãs, mas a avó da noiva atira no rapaz durante a cerimônia. Maria foge para São Paulo sem saber que está grávida.
Vivi Guedes e Fabiana vivem destinos diferentes
Para impedir a reconciliação, as mães dos protagonistas espalham a mentira de que ambos morreram. A vingança entre as famílias também atinge as sobrinhas de Maria, Fabiana (Nathalia Dill) e Virgínia (Paolla Oliveira). Separadas na infância, elas seguem caminhos diferentes: Fabiana cresce em um convento, e Virgínia, conhecida como Vivi, é adotada pelo casal Beatriz (Natália do Vale) e Otávio (José de Abreu).Vinte anos depois, Maria da Paz se transforma em uma empresária bem-sucedida após começar a vender bolos pelas ruas de São Paulo. Dona de uma rede de confeitarias, ela enfrenta problemas com a filha Josiane (Agatha Moreira), que prefere ser chamada de Jô e despreza suas origens. A jovem se alia a Régis (Reynaldo Gianecchini), um playboy falido, para tomar o patrimônio da mãe.Maria também reencontra Amadeu e descobre que os dois foram separados por uma mentira. Entretanto, a doença de Gilda (Heloísa Jorge), mulher do advogado, impede a retomada imediata do romance. Desiludida, a empresária se casa com Régis sem conhecer suas intenções. O golpista acaba se apaixonando por ela, mas Josiane continua disposta a destruir financeiramente a própria mãe para conquistar a vida que deseja.Outro núcleo da novela da Globo acompanha Vivi Guedes, influenciadora digital que se envolve com Chiclete (Sérgio Guizé), um matador de aluguel contratado para assassiná-la. O rapaz se apaixona pela jovem e passa a enfrentar os conflitos provocados por sua missão. Camilo (Lee Taylor), investigador e ex-noivo de Vivi, tenta descobrir o passado criminoso de Chiclete e impedir que os dois mantenham o relacionamento.