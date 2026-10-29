Reprodução/Internet Band retoma Campeonato Saudita após conseguir patrocinador para bancar transmissões

A Band voltará a transmitir o Campeonato Saudita de futebol nesta sexta-feira (30), após conseguir um novo patrocinador para viabilizar a exibição das partidas. A emissora reativará seu pacote de 70 jogos até o fim da temporada 2026/2027, interrompido em setembro depois da proibição das casas de apostas no Brasil. Uma empresa de capitalização assumirá o espaço comercial anteriormente ocupado por uma marca do setor de apostas.

Campeonato Saudita retorna após mudança de patrocinador

O retorno acontecerá com a transmissão de Al-Hilal x Al-Fateh, marcada para as 15h, no horário de Brasília. Pedro Martelli será responsável pela narração, com comentários de Julio Gomes e Velloso. O confronto marcará a retomada da cobertura do Sauditão, nome pelo qual a liga da Arábia Saudita é conhecida. A competição reúne jogadores internacionais e passou a receber investimentos para atrair nomes do futebol mundial. A informação é da Folha de S.Paulo.

A suspensão das partidas aconteceu em setembro, quando a proibição das bets no Brasil afetou o contrato comercial que sustentava as transmissões. Até aquele momento, uma casa de apostas patrocinava os jogos do campeonato saudita na Band. Sem a receita publicitária, a emissora não conseguiu manter a exibição dos confrontos e precisou interromper temporariamente o pacote adquirido para a temporada 2026/2027.

Agora, uma empresa de capitalização ocupará o espaço deixado pela antiga patrocinadora. A nova marca terá exposição nos intervalos comerciais das partidas e em vinhetas personalizadas durante as transmissões. O acordo permitirá que aretome a cobertura da liga saudita e cumpra o planejamento de exibição dos 70 jogos previstos no pacote, que seguirá até o encerramento da atual temporada do campeonato.

O maior nome do torneio é o de Cristiano Ronaldo, que joga pelo Al-Nassr. O atleta assinou um contrato em 2022 e recebeu € 200 milhões por ano (€ 500 milhões no total). Formado em 1955, o clube joga como mandante no Estádio Universitário Rei Saud.

A emissora do Morumbi estava entre as redes de televisão com maior quantidade de contratos publicitários ligados às casas de apostas. Além do patrocínio do Sauditão, a Band havia negociado os direitos de nome dos programas Jogo Aberto e Os Donos da Bola com empresas do setor. Com a saída dessas marcas, os dois programas esportivos continuam sem novos patrocinadores para os espaços comerciais anteriormente vendidos.