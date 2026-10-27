Reprodução/Internet Edson Celulari volta às novelas da Globo e será pai de Vitória Strada em Elas que Lutem

Edson Celulari está de volta às novelas da Globo. O ator foi escalado para Elas que Lutem, próxima produção da faixa das sete, prevista para estrear em março de 2027. Na história, ele interpretará o pai de Maya, personagem de Vitória Strada, e voltará a trabalhar com Daniel Ortiz, autor com quem já fez parceria em Alto Astral.

A última novela de Edson foi Fuzuê, exibida entre 2023 e 2024. Na trama, ele viveu Nero Braga, dono da loja que dava nome à produção e pai de Miguel, Francisco e Alícia. O reencontro com Daniel Ortiz acontece mais de uma década depois de Alto Astral, exibida em 2014. Na novela, Edson interpretou Marcelo Barbosa, um empresário casado com Úrsula, mas apaixonado por Maria Inês, seu amor da juventude. Ao longo da história, o personagem também descobriu ser pai de Laura.

Elas que Lutem terá aventura na Floresta Amazônica

Em, Vitória Strada dará vida a Maya, uma psicóloga do interior de Mato Grosso que vê a família enfrentar uma crise financeira depois de investir dinheiro em uma empresa envolvida em um golpe. Ela dividirá o protagonismo com Heslaine Vieira, intérprete de Belém, e Dani Calabresa, que fará sua estreia em novelas como Kika, uma ex-modelo enganada pelo próprio noivo e que perde suas economias.

As trajetórias das três mulheres se cruzarão depois que elas caírem no mesmo golpe. Na tentativa de recuperar o dinheiro, elas embarcarão em um avião rumo a Manaus, mas a viagem mudará completamente após um pouso de emergência na Floresta Amazônica. Longe de tudo, as protagonistas e outros sobreviventes terão de enfrentar os perigos da mata e os conflitos da convivência.

O elenco da novela da Globo também terá Rodrigo Simas, que viverá o par romântico de Belém. Thiago Fragoso negocia um papel como o empresário por trás do golpe, enquanto Alessandra Negrini e Marcelo Médici estão entre os nomes apontados para a produção.

Criada por Daniel Ortiz com Victor Atherino e Flávia Bessone, a novela da emissora carioca terá direção artística de Fred Mayrink. A produção substituirá Por Você na faixa das sete e combinará comédia romântica e aventura, com cenas no Brás, em São Paulo, e na Amazônia.