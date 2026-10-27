Reprodução/Internet Mari Palma renova com a CNN Brasil e ganha novo programa

A CNN Brasil anunciou a renovação do contrato de Mari Palma, que continuará na emissora com novos projetos previstos para 2027. A jornalista, presente no canal desde o início de suas operações no país, comandará mais uma temporada de Na Palma da Mari e estreará O Poder da Influência, atração voltada aos negócios.

A apresentadora também participará de coberturas especiais de entretenimento, comportamento e da Copa do Mundo Feminina. A renovação mantém Mari Palma entre os profissionais responsáveis pela cobertura de cultura pop e comportamento da CNN Brasil. A apresentadora seguirá com atividades na televisão e nas plataformas digitais, além de participar de eventos internacionais.

A emissora também confirmou sua presença em conteúdos relacionados às principais premiações do cinema e da televisão, com destaque para o Oscar, cuja cobertura especial já comandou por três anos.

Entre os projetos confirmados para 2027 está a quinta temporada de Na Palma da Mari, programa de entrevistas dedicado a assuntos de comportamento, cultura e entretenimento. A atração também já contou com duas edições especiais de verão.

No formato, a jornalista conduz conversas com convidados sobre temas ligados ao cotidiano e ao universo cultural, abordagem que continuará presente na programação da CNN Brasil no próximo ano. Outra novidade será O Poder da Influência, programa que abordará a relação entre presença digital, negócios, reputação e liderança.

Mari Palma entrevistará personalidades que conquistaram visibilidade na internet e passaram a atuar como referências no ambiente empresarial. A proposta da atração será apresentar a influência digital como uma atividade relacionada ao mercado, com repercussões para empresas, profissionais e diferentes setores da economia.

CNN Brasil destaca parceria com Mari Palma

A jornalista também participará da cobertura da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Sua atuação estará concentrada em conteúdos sobre as reações do público nas redes sociais e os aspectos comportamentais relacionados ao torneio.

O vice-presidente de Jornalismo da CNN Brasil, Virgílio Abranches, destacou a capacidade da apresentadora de atuar em diferentes formatos e assuntos. “A Mari tem uma capacidade muito particular de transitar entre o jornalismo, o entretenimento e o comportamento, sempre com uma linguagem muito próxima do público", disse.

"Ao longo desses anos, ela construiu uma trajetória importante na CNN e mostrou que é possível levar esses temas para diferentes plataformas e formatos, mantendo a qualidade e a relevância do conteúdo. A renovação representa a continuidade desse trabalho e abre espaço para novos projetos e possibilidades para a Mari dentro da emissora”, destacou Virgílio Abranches.

O CEO da CNN Brasil, João Vítor Xavier, também comentou a continuidade do vínculo profissional com a apresentadora. “O trabalho que desenvolvemos juntos até aqui é um projeto de sucesso, que consolidou a Mari como um dos nomes mais reconhecidos da emissora e fortaleceu nossa presença em entretenimento e comportamento", declarou.

"A renovação desse contrato representa a continuidade de uma parceria que tem dado muito certo e abre espaço para novos projetos e oportunidades para seguirmos avançando juntos”, afirmou o executivo da emissora.