Reprodução/Internet Sofia Sepreny anunciou afastamento temporário da TV Gazeta de Alagoas

A apresentadora Sofia Sepreny anunciou seu afastamento temporário da TV Gazeta de Alagoas após revelar uma complicação de saúde desenvolvida depois do nascimento da filha. Durante o Bom Dia Maceió, a jornalista contou que recebeu o diagnóstico de aracnoidite adesiva, condição que provocou uma lesão na medula e comprometeu sua mobilidade. Emocionada, ela explicou que deixará a bancada para priorizar o tratamento fisioterapêutico e a reabilitação.

afirmou que os telespectadores já poderiam ter percebido mudanças em seus movimentos durante as apresentações. A jornalista relatou episódios de desequilíbrio e contou que passou a permanecer atrás da bancada para conseguir apoio físico. A decisão de interromper temporariamente o trabalho ocorre dez meses após o nascimento de Serena, sua filha, e tem como objetivo dedicar mais tempo à recuperação.

“Vocês perceberam, eu tenho tido uma mobilidade mais reduzida, desequilibrado às vezes, aqui, ao vivo. Ficado mais aqui atrás da bancada, me apoiando. Tive uma complicação pós-parto, uma doença chamada aracnoidite adesiva”, explicou. "Gerou uma lesão na medula", disse.

A aracnoidite adesiva é uma condição inflamatória rara que afeta a aracnoide, uma das membranas que protegem o sistema nervoso central, formado pelo cérebro e pela medula espinhal. Entre as possíveis causas estão reações à aplicação de determinadas substâncias, como as utilizadas em procedimentos anestésicos. Sofia não detalhou o mecanismo responsável pelo desenvolvimento da doença em seu caso.

A apresentadora lembrou que, durante a gravidez, realizou diversas entrevistas no telejornal para esclarecer dúvidas relacionadas à gestação. Apesar das conversas com profissionais e das informações que recebeu naquele período, afirmou que desconhecia a possibilidade de desenvolver a complicação após o nascimento da filha. “Mas eu nunca soube que era possível essa complicação", disse.

Apresentadora vai priorizar fisioterapia

Ao comunicar a decisão, Sofia Sepreny explicou que pretende concentrar seus esforços na recuperação dos movimentos e do equilíbrio. A jornalista se emocionou ao abordar as dificuldades enfrentadas desde o diagnóstico e demonstrou o desejo de retornar ao estúdio.

“Agora, decidi me afastar um pouquinho (da TV), focar mais na minha reabilitação na fisioterapia, tentar voltar a mobilidade, o equilíbrio, a andada, para eu poder estar desfilando neste estúdio", contou.

A apresentadora chorou no encerramento do comunicado e agradeceu as mensagens de apoio recebidas. Ela também lembrou que trabalha há quase oito anos na rotina dos telejornais matinais, período em que passou a acordar de madrugada para encontrar diariamente os telespectadores.

“Agradeço as orações, as energias enviadas. Torço de verdade para estar boa em breve, estar de volta a essa rotina, afinal, são quase oito anos aqui, acordando de madrugada e estando juntinho com vocês", relatou.

Após o anúncio feito ao vivo, a TV Gazeta de Alagoas publicou uma mensagem nas redes sociais para confirmar o afastamento da jornalista. A emissora informou que Sofia Sepreny concentrará seus esforços na recuperação da condição diagnosticada depois do parto. A empresa também manifestou apoio à apresentadora, sem estabelecer uma data para seu retorno à programação.

"Nossa apresentadora Sofia anunciou seu afastamento da TV Gazeta para cuidar da saúde e se dedicar à recuperação de uma condição rara desenvolvida após o parto da filha. A jornalista vai priorizar a fisioterapia e a reabilitação, com a expectativa de voltar em breve à bancada do Bom Dia Alagoas. Desejamos muita força e uma ótima recuperação à Sofia!", disse a empresa.