Reprodução/Internet 50 por 1 passa a contar com patrocínio da montadora de luxo Denza

Consolidado como uma das maiores audiências da Record aos finais de semana, o 50 por 1 ganhou mais um parceiro comercial a partir deste domingo (27). No dia em que a rede completa 73 anos no ar, o programa comandado por Alvaro Garnero passa a contar também com o patrocínio da Denza, marca de automóveis de luxo da montadora BYD. Além dela, a atração — exibida no Domingo Espetacular e no Fala Brasil — é oferecida pela linha de suplementos da Vita Supraz.

50 por 1 terá carros da Denza nas viagens

A coluna apurou que oserá o único programa de televisão da América Latina que contará com o oferecimento da Denza. Nos próximos episódios do 50 por 1, os veículos da Denza terão papel fundamental nas viagens do apresentador, que está a frente do formato há quase duas décadas, que serão festejadas em uma temporada especial no próximo ano.

Exibido nas noites de domingo e nas manhãs de sábado, o 50 por 1 virou uma das atrações com maior demanda comercial da Record. Firmado como o programa mais longevo e relevante da televisão brasileira no gênero viagens, a atração conta com uma grande penetração entre as classes A e B, target cada vez mais raro em canais abertos. Além de bons índices na televisão aberta, o formato também é um dos campeões de audiência da emissora em suas plataformas digitais.

Além da televisão, Alvaro Garnero também é embaixador da Denza. Com a parceria levada para a programação da Record, o apresentador levará para o 50 por 1 todo o conceito do Denza B5, que é o carro premium mais vendido do país há 3 meses consecutivos. Ao longo dos episódios da temporada, Garnero mostrará ao público do Domingo Espetacular e do Fala Brasil os principais atributos do veículo, internacionalmente conhecido por sua tecnologia, conforto e versatilidade.

A relação entre Alvaro Garnero e a Denza começou antes da chegada da empresa ao programa. Em uma entrevista ao portal Leo Dias, o comunicador falou sobre a marca. “É um grande prazer estar aqui. Eu fui indicado para ser embaixador da Denza na abertura do Salão do Automóvel durante o lançamento do B5", disse.

"Eu coloquei esse carro nas dunas do Ceará, em Jericoacoara. Fiz um teste embaixo de água e sobre água, e é impressionante a combinação de inovação, de conforto e de potência que esse carro entrega em um preço justo para o produto”, relatou.