Rembrandt Júnior está de volta à Globo três anos depois de pedir demissão da emissora por questões pessoais. A partir de setembro, o narrador reassumirá as transmissões de futebol no Recife, com cobertura dos clubes locais e de partidas envolvendo equipes nordestinas. O profissional também fará jogos nacionais no SporTV. Sua saída, em 2023, ocorreu após uma transferência para o Rio de Janeiro, onde passou a trabalhar longe da família.Na ocasião, a Globo havia transferido Rembrandt Júnior para o Rio com a missão de narrar partidas de clubes cariocas. A família do profissional, porém, permaneceu em Pernambuco, e a distância pesou em sua decisão de encerrar um vínculo de quase 24 anos. A direção ainda tentou convencê-lo a continuar na empresa, mas o narrador optou pela saída e retornou ao Recife para dar sequência aos trabalhos profissionais na televisão.
Rembrandt Júnior deixou Globo após transferência
O narrador começou sua carreira no rádio e passou por Rádio Clube Pernambuco, Transamérica e Rádio Olinda antes de construir uma longa passagem pela Globo. Na emissora, tornou-se conhecido pelas transmissões de competições nacionais e internacionais. Rembrandt também integrou a cobertura de seis edições da Copa do Mundo entre 2002 e 2022, período no qual participou dos principais eventos esportivos exibidos pela empresa durante sua primeira passagem.Depois de pedir demissão, Rembrandt Júnior passou a trabalhar na TV Tribuna, afiliada da Band no Recife, e assumiu a apresentação do Jogo Aberto. O afastamento da antiga emissora, porém, teve uma interrupção pontual em 2024. Naquele ano, o profissional voltou a aparecer na Globo durante a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, dois anos antes de acertar seu retorno permanente para as transmissões esportivas da empresa.Ao deixar a Globo em 2023, o narrador agradeceu pelas oportunidades recebidas. “Obrigado aos Canais Globo por abrir as portas e proporcionar tamanha satisfação profissional a um jovem do interior de Pernambuco, que chegou com muitos sonhos e conseguiu realizar quase todos. Isso é só um detalhe. Vamos em frente! Sigamos firmes e fortes!”, escreveu na ocasião.
Na segunda passagem pela Globo, Rembrandt Júnior voltará a trabalhar prioritariamente em Pernambuco, mas também participará de transmissões nacionais do SporTV. O narrador acompanhará clubes locais e partidas do futebol nordestino a partir de setembro. A contratação ainda provoca uma mudança na estrutura esportiva da empresa no Recife, já que Dênis Medeiros deixará a capital pernambucana para assumir novas funções nos canais esportivos diretamente do Rio de Janeiro.