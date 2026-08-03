Reprodução/Internet Darlisson Dutra estreou no comando do Se Liga, Brasil

O Se Liga, Brasil não perdeu fôlego mesmo com a sua mudança de comando. Depois de 5 meses com a apresentação de Thiago Gardinali, que deixou o SBT na semana passada, o telejornal que abre a programação diária da emissora passou a ser liderado por Darlisson Dutra, transferido da edição paulistana do Primeiro Impacto. A mudança, ao menos no primeiro dia, não mudou a situação do noticioso, que seguiu na vice-liderança do Ibope, assim como nos últimos 4 meses.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que o Se Liga, Brasil marcou 1,88 ponto de média em sua edição de sexta-feira (31), a primeira sem o comando de Thiago Gardinali -- ele havia comandado todas as edições do jornalístico desde a sua estreia, em 2 de março. Das 6h às 8h30 da manhã,assegurou 7% mais público que a Record, com o Balanço Geral Manhã.

A maior vantagem do noticioso dopara a Record foi, como habitual, durante a edição nacional: das 6h às 7h, o Se Liga, Brasil registrou 1,65 ponto de média, número 20% maior que o obtido pela segunda hora do Balanço Geral Manhã, comandado por Dudu Camargo. Neste recorte, o jornalístico do SBT está há quatro meses consecutivos na vice-liderança de audiência na principal metrópole do país.

Outros destaques:

O pico de audiência da nova fase do Se Liga, Brasil, de 2,45 pontos, foi obtido às 8h09. O jornalístico, inclusive, conseguiu entregar para o Primeiro Impacto em segundo lugar: às 8h30, o SBT marcava 2,34 pontos, contra apenas 1,88 do Balanço Geral Manhã. Em seu horário completo, das 5h às 8h40, o jornal da Record ficou mais uma vez na terceira colocação, com 1,44 ponto de média, contra 1,85 do SBT.

Entre os demais resultados do dia, A Nobreza do Amor marcou 16,63 pontos e registrou sua pior sexta-feira em seis semanas, prejudicada pela reprise de Avenida Brasil (2012). Na Record, Coração de Mãe alcançou 6,04 pontos e teve 130% mais público que o SBT na mesma faixa.

Já o Jornal da Band garantiu novamente o terceiro lugar de audiência. Com pico de 4,01 pontos, o telejornal apresentado por Adriana Araújo e Eduardo Oinegue fechou o dia com média de 3,04 pontos.