Reprodução/Internet Jornal da Band voltou ao quarto lugar no Ibope

Os jogos de futebol continuam sendo uma imensa pedra no sapato do Jornal da Band: depois de um mês de audiências atípicas motivadas pelos confrontos com partidas da Copa do Mundo, o jornalístico comandado por Adriana Araújo e Eduardo Oinegue voltou a ser prejudicado pela bola rolando na concorrência. Um jogo do Corinthians exibido pela Record mexeu com o ibope noturno e acabou impactando negativamente a performance do noticioso, que voltou para o quarto lugar.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, sinalizam que o empate do Corinthians com o Athletico rendeu à Record números não alcançados pelo Jornal da Record neste ano. Enquanto a bola rolou, das 19h30 às 21h30, a emissora marcou 8,85 pontos de média, enquanto o melhor desempenho do principal noticiário da emissora em 2026 foi de 8,4 pontos, obtidos há cinco meses, em 23 de fevereiro.

Com a boa performance da partida do Brasileirão, que conquistou 9,32 pontos de média em sua cobertura pós-jogo (das 21h30 às 21h34), os números da Band tiveram uma significativa redução. A emissora paulista não emplacou programas na terceira colocação durante todo o dia, algo raríssimo. O, que já havia retomado uma sequência elástica de vitórias diante do SBT, voltou para a quarta colocação, com 2,81 pontos de média, seu 7º pior índice neste dia da semana.

Outros destaques



Beneficiado pela queda da Band e pelo crescimento da Record, o SBT não teve nenhuma atração em quarto lugar ao longo do dia, alcançando ainda a segunda colocação nos horários em que foram ao ar Se Liga, Brasil (2,31), Primeiro Impacto (3,24), A Praça é Nossa (4,27), The Noite (2,74), Operação Mesquita (2,15) e SBT Notícias (1,63). Na Globo, mesmo com a queda do JN (21,97), a novela Quem Ama Cuida (25,08) teve sua melhor quinta e Pablo e Luisão (17,39) bateu recorde de audiência.

Entre os demais destaques do dia, a novela Coração Acelerado marcou 21,13 pontos na Globo e ficou abaixo do SP2, que registrou 21,71. Na RedeTV!, A Tarde é Sua 1ª Edição teve apenas 0,04 ponto e ficou atrás da TV Gazeta, que anotou 0,06. Já Doc Investigação, em sua segunda semana no ar, marcou 3,20 pontos, resultado 24% inferior ao registrado anteriormente.