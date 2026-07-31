Reprodução/Internet Por Você priorizará amizade feminina na narrativa principal

A amizade entre duas mulheres será o eixo principal de Por Você, próxima novela das 19h da Globo. A trama escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres deixa o romance em segundo plano para abordar maternidade, luto, família e diferentes formas de afeto. A história tem inspiração em um caso real ocorrido no Rio Grande do Norte.

A nova novela danasceu a partir da história de uma policial civil que, em 2018, acolheu seis crianças encontradas sozinhas após atender a uma ocorrência. O episódio inspirou a criação de Bela, obstetra de sucesso que vê a própria vida mudar ao assumir a responsabilidade pelos quatro filhos da melhor amiga depois de uma promessa feita em seu leito de morte.

Segundo Juliana Peres, a ideia de escrever sobre uma grande família já existia antes da pesquisa para a novela. A autora daafirmou que a história ganhou uma nova dimensão ao unir esse universo à amizade entre mulheres e às diferentes formas de exercer a maternidade. “A loucura não era assumir aquelas crianças. A loucura era deixá-las sozinhas”, afirmou a autora do canal.

Amizade entre Bela e Juli move a trama

Dino Cantelli explicou que a trama parte de uma pergunta central: “O quanto de amor você doaria por alguém que ama muito?”. A partir dessa premissa, a nova novela da emissora carioca acompanha a transformação de Bela, que assume a criação dos filhos da melhor amiga após sua morte.

Interpretada por Sheron Menezzes, Bela representa uma mulher que priorizou a carreira e nunca teve a maternidade como projeto de vida. Já Juli, personagem de Lucy Ramos na produção da Globo, fez escolhas diferentes. Apesar dos caminhos distintos, as duas mulheres desenvolvem uma relação baseada no respeito e na ausência de julgamentos. “São duas mulheres muito diferentes, mas que se apoiam, se completam e compreendem as escolhas uma da outra”, afirmou Juliana Peres.

Para Sheron Menezzes, essa relação foi determinante para aceitar o papel. “A primeira coisa que me encantou foi falar sobre amizade entre mulheres e sobre a possibilidade de escolher entre carreira e maternidade. Bela não planejava ser mãe, e essa responsabilidade simplesmente cai no colo dela”, declarou a atriz da Globo.