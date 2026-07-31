Reprodução/Internet Andréa Beltrão passou por cirurgia de emergência no pé

Andréa Beltrão revelou que precisou passar por uma cirurgia de emergência no pé esquerdo e, por causa da recuperação, terá de se afastar temporariamente de compromissos profissionais. A atriz compartilhou a informação nas redes sociais e explicou que ficará seis semanas sem apoiar o pé no chão, o que provocou mudanças em sua agenda nas próximas semanas.

Por causa do procedimento,cancelou a participação na apresentação do Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro e também não comparecerá ao Festival de Gramado, onde participaria da estreia do filme Antártida e receberia uma homenagem pela contribuição ao cinema nacional.

Na publicação, a atriz contou que os compromissos já estavam confirmados, mas precisaram ser cancelados por causa da operação. “Não deu pé. Estava tudo combinado, datas marcadas e confirmadas. Estaria ao lado da Marieta para fazer, na semana que vem, a apresentação do Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro (agora serei orgulhosamente substituída por minha irmã de ofício, Silvia Buarque, e agradeço a ela)", contou.

"Tudo também acertado com o Festival de Gramado para estar presente na sessão de estreia do filme Antártida no dia 14 de agosto e, no dia seguinte, receber uma homenagem do festival por serviços prestados no nosso cinema exuberante. Estava feliz da vida. Mas eis que não deu pé", disse.

A atriz explicou que convivia com dores havia cerca de cinco anos e que o quadro se agravou recentemente. “Uma dor que se arrastou por mais ou menos cinco anos explodiu, me tirou de combate, e na semana passada fui direto para a sala de emergência fazer uma cirurgia que de grave não tem nada, mas é dolorosa à beça e agora me obriga a ficar seis semanas sem pisar no chão", relatou.

"Cadeira de rodas, etc. E quando puder usar muletas, vou comemorar. O nome do estraga-prazeres é pomposo: lesão osteocondral no dome do talus, e o tratamento é um auto-enxerto osteoarticartilaginoso, cuja sigla em inglês é OATS", disse.

Atriz falou sobre período de recuperação

Com bom humor, Andréa Beltrão comentou que o repouso será um desafio por causa do seu perfil ativo. “Para mim, que sou chamada de perereca pelo meu médico Alcino Affonseca, pois não paro quieta, é um exercício extraordinário ficar imóvel, de pé pra cima, atracada aos milagrosos analgésicos... Salve a penicilina e afins!”, afirmou.

Ao finalizar a mensagem, a atriz afirmou que pretende seguir o tratamento com tranquilidade para voltar às atividades que costuma praticar. “Resignada, aguardo a recuperação deste meu pé esquerdo (título de filme, né?) enquanto lamento não estar presente nos compromissos. Mas é a vida que manda na gente. Vou em frente. Cuidadosa para voltar a nadar, jogar bola, correr na praia e usar salto alto quando bem entender. O resto é história", contou.