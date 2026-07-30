O caos provocado pelo início da temporada de chuvas em São Paulo fez a audiência do Brasil Urgente disparar. Depois de uma fase difícil com a Copa do Mundo, o jornalístico da Band garantiu o seu melhor desempenho do ano e garantiu a vice-liderança entre as TVs abertas, atrás apenas da Globo, durante 7 minutos não consecutivos. Na sua faixa horária completa, das 16h às 19h20, Joel Datena ficou na terceira colocação, com uma expressiva vantagem diante do SBT.Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que a edição do Brasil Urgente desta quarta-feira (29) teve 3,5 pontos de média, número 16% superior ao obtido pelo SBT, com grande parte do Fofocalizando, a reta final da novela Sortilégio e parte do jornal Aqui Agora, que será encerrado no final desta semana.Com um pico de 4,1 pontos, Joel Datena conseguiu garantir a terceira colocação de audiência para o telejornal também quando considerados os horários individualizados de cada edição do Brasil Urgente. A versão nacional do jornalístico, das 16h às 17h30, marcou 3,5 pontos, contra 3,0 do SBT na mesma faixa horária. O bloco regional, das 17h30 às 19h20, teve média de 3,6 pontos, contra 3,1 da emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024).Vice-líder de audiência no embate com os primeiros minutos do Cidade Alerta, o telejornal comandado por Joel Datena conseguiu se sobressair diante de todos os confrontos com a programação do SBT, um fato raríssimo para a emissora. Das 16h às 17h22, o jornalístico superou o Fofocalizando por 3,51 a 2,97. Entre 17h22 e 18h30, a edição nacional do noticioso de Joel Datena venceu Sortilégio por 3,44 a 3,37, enquanto a versão regional desbancou a novela por 3,66 a 3,88. Contra o Aqui Agora, o placar foi de 3,53 a 2,82.
Outros destaques
Quem Ama Cuida registrou 25,1 pontos de média e conquistou sua melhor quarta-feira, com pico de 26,4 pontos. Na Record, o Canta Comigo Teen marcou 3,5 pontos, seu pior desempenho desde a estreia, e terminou em terceiro lugar. Já o SuperPop anotou 0,7 ponto na RedeTV! e voltou a ocupar a quinta colocação, atrás da Band, que abriu vantagem de 14% no horário.