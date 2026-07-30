Reprodução/Internet Thiago Gardinali deixou o comando do Se Liga, Brasil

Thiago Gardinali não é mais apresentador do SBT: depois de cinco meses à frente do Se Liga, Brasil, três deles na vice-liderança de audiência em São Paulo, ele apresentou o jornalístico pela última vez nesta quinta-feira (30). A emissora promoverá uma grande reestruturação em seu departamento de jornalismo no início de agosto, com a estreia de um novo noticioso no início do horário nobre, que culminaram ainda com uma readequação da programação matinal.

A saída deé fruto de uma negociação que já acontecia há algumas semanas. A reportagem da coluna apurou que ele já havia sinalizado seu desejo de investir em novos projetos, depois de uma bem-sucedida passagem pela programação matinal do SBT e também da Record, em que apresentou o Balanço Geral Manhã até o início deste ano. Com a estreia do SBT Cidades, ele e a emissora chegaram ao consenso de que este era o melhor momento para as mudanças.

Em comunicado para a imprensa enviado no final da manhã desta quinta-feira (30), a emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024) confirmou a saída do apresentador. "Ao Thiago Gardinali, que abrilhantou o time da emissora com energia e credibilidade, o nosso muito obrigado", anunciou a emissora, que também confirmou que Darlisson Dutra é o novo apresentador do Se Liga, Brasil a partir da próxima segunda-feira (3).

Mudanças no jornalismo

Com isso, Dutra deixará o comando do bloco local do Primeiro Impacto, que passa a ser apresentado por Daniele Brandi. "Após uma exitosa temporada à frente do Aqui Agora” a jornalista — que é uma revelação do SBT — se une ao time do matinal, que conta também com Ariany Rollim e Felipeh Campos", explicou a rede, que também festejou os índices de audiência do jornalístico.

Além das mudanças nas manhãs, o canal oficializou a chegada de Rodrigo Bocardi e Érica Reis ao horário nobre, com o SBT Cidades. "Reafirmando a aposta da emissora em conteúdos de alta qualidade, o SBT promoverá a estreia de um formato que priorizará reportagens ao vivo, em um jornalismo de proximidade, que levará ao público assuntos que impactam o seu dia a dia", concluiu o comunicado da emissora.