Reprodução/Internet SBT Brasil teve o melhor sábado do ano em audiência

O futebol segue fazendo bem aos índices de audiência do SBT Brasil: depois de ser beneficiado pelos números da transmissão da Copa do Mundo, o noticioso agora conseguiu ter sua performance turbinada por conta de um jogo de futebol exibido pela Record. Sem a concorrência do telejornal da concorrente durante boa parte de sua exibição, o jornalístico teve o seu melhor sábado do ano -- excluindo, evidentemente, o período em que a emissora exibiu jogos do Mundial.

Os índices consolidados deda Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, sinalizam que a edição de sábado do SBT Brasil incrementou a média do noticioso em 19% na comparação com os quatro sábados anteriores. Exibido entre 19h45 e 20h49, o jornalístico emplacou 3,66 pontos de média, contra 3,83 pontos da Record. Ele só não foi vice-líder justamente pelos 25 minutos de confronto com o Jornal da Record.

Enquanto Amanda Klein disputou a preferência do público da principal metrópole do país com Giovanna Risardo e Clébio Cavagnolle, a dupla da Record levou a melhor por 4,18 a 3,03 pontos de média. Oconseguiu virar o jogo no embate com a transmissão pré-jogo, por 4,07 a 3,04 pontos, e também ficou na vice-liderança de audiência durante o confronto com Vasco x Mirassol, desta vez por 4,40 a 3,55.

Outros destaques

Além do incremento significativo de público na comparação com os quatro sábados anteriores, ofoi um dos únicos dois programas da emissora que conseguiu ficar à frente da Record na competição direta com as atrações da adversária entre 7h e meia-noite. Além das duas vitórias do noticioso, contra o pré-jogo e Vasco x Mirassol, o SBT também foi vice-líder no horário do almoço, com o Clube do Chaves desbancando o The Love School por 2,25 a 1,99 ponto.

A programação também registrou outros resultados relevantes no sábado. Na RedeTV!, Operação de Risco marcou 1,40 ponto de média e alcançou 2,23 pontos de pico, superando a Band. Na Globo, Quem Ama Cuida registrou 21,54 pontos e conquistou seu melhor sábado, com pico de 22,14 pontos. Já o Miss Brasil, na Record, alcançou 3,87 pontos, garantiu a vice-liderança e obteve seu melhor desempenho desde 2009.