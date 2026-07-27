Reprodução/Internet Hoje em Dia perdeu para o Primeiro Impacto na audiência

O Hoje em Dia está enfrentando o pior momento de sua história no quesito audiência: mesmo ensanduíchado por dois programas vice-líderes no ibope, a revista eletrônica passou a perder sistematicamente para o SBT, que transmite parte do Primeiro Impacto na mesma faixa. Mesmo investindo em conteúdo policial, com o objetivo de tirar público da concorrência, a atração se transformou em uma ilha na programação da emissora, que majoritariamente ocupa a segunda colocação.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que apenas o Hoje em Dia não conseguiu superar o SBT entre 6h da manhã e meio-dia. Exibida entre 9h50 e 11h29, a revista eletrônica da Record marcou apenas 3,01 pontos de média, contra 3,22 obtidos pelo Primeiro Impacto na mesma faixa. Apenas 10,13% dos televisores ligados na principal metrópole do país sintonizaram o programa matinal.

Até mesmo a edição matinal do Balanço Geral, transmitida das 5h às 8h40, conseguiu ser vice-líder de audiência em seu horário completo: apesar da derrota em sua primeira hora de exibição, o noticioso recuperou fôlego ao decorrer de sua maratona e superou o SBT por 1,59 a 1,58 ponto de média. O Fala Brasil, mesmo também enfrentando um momento delicado, superou a terceira colocada por 3,12 a 2,33 pontos de média.

Outros destaques:



Mesmo com a vitória diante do, o Primeiro Impacto não conseguiu superar a Record em seu horário completo, das 8h30 às 11h30. Prejudicado pelos embates com o Balanço Geral Manhã e o Fala Brasil, o jornalístico comandado por Marcão do Povo marcou 2,80 pontos de média, com 3,76 de pico, índice 0,26 menor que o obtido pela Record na faixa horária. O noticioso, no entanto, foi o 2º programa mais sintonizado do SBT ao longo do dia, com 10,11% de share.

Na Globo, Quem Ama Cuida registrou 24,82 pontos e bateu seu recorde de audiência em uma sexta-feira. Na Band, o Jornal da Band marcou 3,10 pontos, desempenho 8% superior ao do SBT na mesma faixa. Sortilégio (2009) alcançou 3,19 pontos de média no SBT e atingiu pico de 3,50 pontos, superando a audiência da Band no horário.