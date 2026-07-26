Reprodução/Internet Justiça determinou citação por edital de Nego do Borel

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que Nego do Borel, nome artístico de Leno Maycon Viana Gomes, seja citado por edital em uma ação de cobrança de IPTU. Segundo a decisão, o cantor terá cinco dias, após a publicação do edital, para quitar ou parcelar uma dívida de R$ 50.513,03, referente a um imóvel localizado no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense.

Nego do Borel será citado por edital

De acordo com a decisão, obtida pelo UOL, o débito do artista foi acumulado entre 2021 e 2024, período em que os tributos municipais do imóvel deixaram de ser pagos. O valor informado já considera as custas processuais e os honorários advocatícios.

A Justiça determinou a citação por edital depois de registrar que Nego do Borel não foi localizado no endereço informado no processo. Esse procedimento é utilizado quando a tentativa de citação pessoal não tem sucesso, permitindo que a comunicação seja feita por meio de publicação oficial.

Após a publicação do edital, o intérprete de Contatinho poderá regularizar a situação por meio do pagamento integral da dívida ou da negociação de um parcelamento dentro do prazo estabelecido pela decisão.

Caso Nego do Borel quite ou parcele o débito, poderá recorrer da cobrança posteriormente. Entretanto, se a dívida não for regularizada dentro do prazo, a Justiça poderá adotar medidas para assegurar o pagamento.

Briga no Fight Music Show

Entre as possibilidades previstas no processo contra o artista estão o bloqueio de contas bancárias e a penhora do imóvel vinculado à cobrança, conforme estabelece a decisão judicial. Até o momento, não há registro de manifestação pública do cantor sobre o caso.

O cantor Nego do Borel agrediu MC Biel durante a pesagem e encarada que antecedeu o Fight Music Show 8. A briga aconteceu em maio durante a etapa antes do duelo oficial. Os dois têm conflitos e desavenças desde a participação do reality show A Fazenda 13.

No ringue do Fight Music Show, eles pretendiam colocar as diferenças frente à frente em um duelo esportivo dentro do ringue. Apesar da agressão fora de hora, os dois foram separados logo após o momento em que o cantor atingiu MC Biel. No entanto, Nego do Borel levou a melhor e venceu a luta.