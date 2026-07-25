Reprodução/Internet Roberto Arduin relembrou o sucesso do comercial da Sukita

Roberto Arduin relembrou os bastidores do comercial da Sukita que marcou a publicidade brasileira no fim dos anos 1990. Conhecido como Tio da Sukita, o ator contou que aceitou participar da campanha para substituir outro anúncio, recebeu um cachê baixo e não imaginava que a propaganda se transformaria em um dos maiores sucessos da televisão.

Roberto Arduin relembra campanha



Exibido em 1999, o comercial mostrava um homem tentando flertar com uma jovem dentro de um elevador. A tentativa era interrompida pela resposta da personagem: “Tio, aperta o 20 para mim?”. A cena se tornou um fenômeno e fez de Roberto Arduin um rosto conhecido em todo o país.

“Foi gozado porque não era para ser nada. Em 99, eu já ia para a Argentina fazer Chiquititas. A Tina me ligou: 'Arduin, pelo amor de Deus, você pode me ajudar?' Era para entrar [um comercial da] Guaraná Antarctica, não lembro se para a Copa, mas era um jogo, e deu um problema com a Ambev. Ela falou: 'Vamos por Sukita, só para tapar um buraco'”, contou.

O ator afirmou que não esperava qualquer repercussão e revelou que o pagamento foi muito inferior ao impacto alcançado pela campanha. “Ganhei super mal. Não ganhei nada, praticamente. Era muito pouco. Não estava esperando nada”, disse.

Sucesso surpreendeu o ator



Depois das gravações, Roberto Arduin voltou para a Argentina e só percebeu a dimensão do comercial quando retornou ao Brasil. “Minha primeira lembrança é saindo da minha garagem e todo mundo começa a buzinar. Falei: 'Meu Deus, acho que fiz alguma burrada.' Aí parou a molecada adolescente do meu lado e disse: 'Oh tio... Pegou? Comeu?' Aí que fui ver o tamanho que estava aqui", contou.

O artista também afirmou que não imaginava que perderia o anonimato por causa da propaganda. “Eu não tinha noção de que não ia poder mais sair a rua. Eu super envergonhado, fico vermelho por qualquer coisa, quase morri”, brincou.

Roberto Arduin contracenou com Michelly Machri, que também ganhou notoriedade como a Garota da Sukita. Aos 76 anos, o ator segue em atividade nos palcos e integrou, em 2025, o elenco da peça A Mulher da Van, ao lado de Nathália Timberg.