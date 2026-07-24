Reprodução/Internet ESPN acertou a contratação de Domitila Becker

A ESPN definiu mais um reforço para sua equipe de jornalismo esportivo. O canal da Disney contratou Domitila Becker, que esteve na sede da empresa nesta quarta-feira (22) para assinar contrato. A jornalista terá participação na estratégia digital da emissora e fará parte da cobertura da Copa do Mundo feminina de 2027, disputada no Brasil.

As funções da apresentadora ainda serão definidas pela empresa. Inicialmente,produzirá conteúdo para as plataformas digitais da ESPN e também integrará a equipe mobilizada para a cobertura do Mundial feminino. Formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Domitila Becker iniciou a carreira na televisão em 2011, ao participar do projeto Passaporte SporTV, criado para revelar novos talentos do canal esportivo da Globo.

Passagem pelo SBT

Em 2014, passou a apresentar atrações da emissora, como É Gol, e comandou o Bom Dia SporTV durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, ao lado de Bárbara Coelho. Após uma breve saída em 2017, retornou à empresa em 2018 e permaneceu até 2019, quando deixou o canal com o fim do É Gol. A informação é da Folha de S.Paulo.

Em 2021, Domitila Becker foi contratada pelo SBT para apresentar programas esportivos e participar das transmissões de torneios como Champions League, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Ela permaneceu na emissora até 2023. Em entrevista, ela relembrou a saída. "No SBT, era uma coisa muito diferente do que eu fazia na Globo. Eu que fazia os scripts. No SBT, era marcadinho. O diretor passava comigo. Eu dava dois passos, tinha que olhar para a câmera esquerda", relatou.

"Mais três passos, pra câmera direita. Eu me senti muito presa num formato que não era o meu. Queria ter feito mais. Saí com essa frustração. Podia ter sido melhor apresentadora e podia ter feito alguma coisa diferente. Não fiz nada. Li uns TPs... Meio frustrante", afirmou em conversa com o podcast Boppismo.

A apresentadora relembrou a sensação de um camarim próprio. "No SBT tinha um camarim, tinha uma placa com meu nome. Vinha sanduíches, salada de frutas. Eu sou vegetariana. Fiquei meses tirando o presunto do sanduíche porque eu tinha vergonha de falar: 'Oi, posso pedir um sanduíche vegetariano no meu camarim?'", relatou.