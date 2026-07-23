Reprodução/Internet Record negou interesse em Rodrigo Godoy para o reality

A Record descartou qualquer possibilidade de Rodrigo Godoy integrar o elenco de A Fazenda 18, prevista para estrear em setembro sob o comando de Adriane Galisteu. A emissora afirmou que nunca cogitou o ex-marido de Preta Gil (1974-2025) para o reality e negou qualquer interesse em escalá-lo para a nova temporada.

Rodrigo Godoy teria buscado aproximação

Segundo informações da Folha de S.Paulo,não chegou a ser considerado oficialmente para o confinamento. De acordo com a publicação, a Record afirmou que "jamais pensou" no personal trainer como participante do programa.

Ainda segundo a coluna, nos bastidores, Rodrigo Godoy teria procurado profissionais ligados à TeleImage, empresa responsável pela operação técnica de A Fazenda 18, para manifestar interesse em participar da atração.

A publicação também afirma que o personal trainer teria procurado perfis de fofoca nas redes sociais para sugerir que estaria entre os cotados para o elenco, com o objetivo de alimentar especulações sobre uma possível entrada no reality.

Rodrigo Godoy ganhou notoriedade durante o casamento com Preta Gil (1974-2025), oficializado em 2015. A relação terminou em abril de 2023, período em que a cantora realizava tratamento contra um câncer no intestino.

O fim do casamento teve ampla repercussão após relatos de infidelidade envolvendo o personal trainer. Em entrevistas, Preta Gil falou sobre a traição, eafirmou que ainda se culpava pelo episódio. O ex-marido da artista também foi citado de forma indireta por Carolina Dieckmann e Gominho no documentário Preta - Eu Não Ando Só, exibido pela Globo.

A atriz afirmou que a descoberta da traição agravou o sofrimento emocional da cantora durante o tratamento. “Eu acho que, naquele momento, foi uma porrada maior que o câncer. Você toma uma porrada de alguém que você não espera”, declarou Carolina Dieckmann.

O personal trainer se manifestou publicamente nas redes sociais. "Acho que vocês esqueceram que eu vivi muito tempo nos bastidores, né? Que eu ouvi muita coisa, que eu assisti muita coisa, que eu presenciei muita coisa. Vocês estão com um telhado de vidro, tacando pedra no teto dos outros. Vocês não estão podendo. Se o lobo mau assoprar, a casa de vocês cai", declarou.

"Um monte de gente falando merda. Vocês não falam da vida de vocês, que era amante de fulano e de fulana, que você, casado, casada, estava com amante na mesma festa. Vocês não lembram disso não, né?", afirmou.