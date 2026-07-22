Reprodução/Internet Balanço Geral elevou a média diária da Record em São Paulo

Mesmo distante de sua melhor fase de audiência, em que dava trabalho para a Globo diariamente, o Balanço Geral continua firme como uma das maiores pedras no sapato do SBT. O jornalístico é responsável por incrementar significativamente os números da Record ao longo de suas quatro horas de exibição, afastando o SBT da vice-liderança -- não é raro que a emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024) consiga desbancar a concorrente durante a faixa da manhã.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, dimensionam o impacto do jornalístico para a média diária da Record. Sozinho, o Balanço Geral foi responsável por turbinar o total de 24 horas da rede em 1,03 ponto. Até 11h30, a emissora pontuou 2,36. Depois do final do noticiário, a média já era de 3,39 pontos. O SBT, neste mesmo período, cresceu apenas 0,17, menos até que a Band (incremento de 0,51).

O mesmo fenômeno pode ser observado nos números do Rio de Janeiro, em que o jornalístico daconquista índices superiores aos anotados na principal metrópole do país. Na capital fluminense, a média diária da emissora saltou de 2,17 pontos até 11h30 para 4,40 no final da edição do Balanço Geral. O canal mais que dobrou seu total diário em um intervalo de apenas quatro horas, enquanto o SBT cresceu apenas 0,57 na mesma faixa horária.

Outros destaques

Em ambas as capitais, oassegurou quase o dobro de telespectadores do SBT. Na Grande São Paulo, Eleandro Passaia conquistou 4,92 pontos de média, índice 98% superior ao obtido pelo SBT, que marcou 2,48 das 11h30 às 15h30 -- em seu melhor momento, o jornalístico emplacou pico de 6,09 pontos e abriu 173% de vantagem da rival. No Rio, Ernani Alves anotou 7,97 pontos de média, com 10,47 de pico, contra apenas 2,39 do SBT na mesma faixa horária.

Pablo e Luisão marcou 17,4 pontos de média e bateu seu recorde, com pico de 23,5 pontos. Já a estreia de Canta Comigo Teen registrou 4,2 pontos e teve o menor desempenho da história do formato. Na Band, o Jornal da Band marcou 3,3 pontos, alcançou pico de 3,8 e voltou a superar o SBT no horário.

