Reprodução/Internet Quem Ama Cuida bateu o terceiro recorde seguido de audiência

O efeito Walcyr Carrasco chegou aos números de audiência de Quem Ama Cuida: depois de um início fraco, com derrotas sistemáticas para o Jornal Nacional e até mesmo para outros folhetins, a novela disparou nas últimas três semanas, a ponto de conquistar três recordes de ibope consecutivos -- algo raríssimo nos atuais padrões da TV brasileira. O feito, porém, passa longe de ser uma novidade para o autor, que já emplacou conquistas semelhantes nos últimos anos.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que Quem Ama Cuida anotou 23,2 pontos de média em sua 9ª semana de exibição, entre os dias 13 e 18 de julho. Com isso, o folhetim dee Claudia Souto já atingiu números que suas antecessoras levaram muito mais tempo para conseguir, além de estar dando vários sinais de que ainda não encontrou o seu teto de telespectadores.

A novela Três Graças, antecessora direta dena principal faixa de teledramaturgia do país, só conseguiu emplacar índices semelhantes depois de quase 4 meses de exibição, em sua 16ª semana (23,4). Vale Tudo, vendida pela Globo como um fenômeno de público, teve performance parecida: ela só conseguiu ter um desempenho comparável ao obtido pela atual novela das 9 em sua 15ª semana de exibição (23,8).

Outros destaques da TV

A trama da Globo, protagonizada por Letícia Colin, também já conquistou mais audiência do que todas as semanas de exibição de Mania de Você, que não passou de 22,4 pontos de recorde semanal, obtidos em suas últimas duas semanas de exibição. Quem Ama Cuida conquistou a melhor 9ª semana da faixa horária desde 2024, quando Renascer marcou 26,6 pontos entre os dias 11 e 16 de março daquele ano.

A transmissão de França x Inglaterra garantiu ao SBT média de 5,5 pontos e pico de 7, assegurando a vice-liderança na faixa. Na Record, a segunda parte do Balanço Geral registrou 5,2 pontos e foi a maior audiência da emissora no dia. Já o Sabadão de Todos marcou 1,3 ponto na Band e conquistou seu segundo melhor desempenho de 2026.