Reprodução/Internet Blake Robertson foi preso após gravações do reality

Blake Robertson, participante da quarta temporada de O Ultimato: Ou Casa ou Vaza, da Netflix, foi preso após ser acusado de agredir a então namorada, Hayley Hendrich. O caso ocorreu em outubro de 2025, depois das gravações do reality, e voltou a repercutir após a estreia da nova edição do programa, em 15 de julho.

Defesa de Blake Robertson se manifesta



Segundo o TMZ, Blake Robertson foi detido em Nacogdoches, no Texas. Posteriormente, Hayley Hendrich decidiu retirar a queixa registrada contra o participante após conversar com ele, mas afirmou que o ex-companheiro também deveria assumir publicamente a responsabilidade pelo episódio.

A defesa do participante afirmou que o caso foi encerrado rapidamente pelas autoridades. Em nota enviada ao TMZ, o advogado declarou que o processo foi arquivado. “O caso de Blake foi arquivado legitimamente pelo promotor quase de imediato, e todos os registros da queixa foram apagados”, afirmou o representante legal.

A quarta temporada de O Ultimato: Ou Casa ou Vaza estreou em 15 de julho na Netflix. O formato reúne casais que enfrentam dúvidas sobre o casamento, convivem com novos parceiros durante um experimento e, ao fim da experiência, precisam decidir se oficializam a união ou encerram o relacionamento.

No programa, Blake Robertson e Hayley Hendrich iniciaram a competição como casal. Depois da troca de parceiros prevista pela dinâmica do reality, os dois retomaram o relacionamento antes do encerramento da temporada.

Não é o primeiro caso

Paul Preece Jr., que venceu a primeira temporada do reality show Sobreviventes, foi preso no Tennessee acusado de cometer múltiplos crimes sexuais. Vencedor de um prêmio de US$ 1 milhão no reality show de sobrevivência, o homem teve a fiança estipulada em US$ 150.000, caso tente responder ao processo em liberdade.

Sobreviventes é um reality show em que equipes de especialistas em sobrevivência lutam para melhor aplicar suas técnicas em uma paisagem inóspita do Alasca e chegar ao prêmio máximo. Na ocasião, Preece compôs um trio campeão ao lado de Seth Lueker e Nick Radner.