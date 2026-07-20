Reprodução/Internet Domingo Espetacular mudou a ordem das reportagens

Uma estratégia de guerrilha da equipe do Domingo Espetacular evitou um vexame do jornalístico no quesito audiência: exposta ao confronto com a prorrogação da final da Copa do Mundo, a revista eletrônica da Record mudou sua paginação de intervalos e trocou às pressas a ordem de reportagens, poupando os temas mais relevantes do embate com Espanha e Argentina. Os intervalos, habitualmente dados apenas no final do programa, foram pagos no confronto com o jogo.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que a movimentação evitou a pior performance anual do Domingo Espetacular. Exibida entre 18h32 e 22h31, a revista eletrônica daconseguiu marcar 5,4 pontos de média, número 7 décimos acima do seu recorde negativo anual, obtido na edição de 31 de maio, afetada pelo embate com um amistoso do Brasil televisionado pela Globo.

Além de ter sido poupado de sua pior audiência do ano, oainda conseguiu reverter uma extensa sequência de derrotas da Record: a rede ficou consecutivamente em terceiro lugar na principal metrópole do país das 15h36, ainda durante a transmissão do Acerte ou Caia! (4,5), até às 20h30, já com a exibição do jornalístico, que conseguiu emplacar 55 minutos não consecutivos na vice-liderança, com um pico de 8,2 pontos.

Outros destaques



O noticioso, porém, não escapou de uma derrota para o SBT: a emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024) foi a segunda escolha dos telespectadores das 18h32 às 22h31, com 8,3 pontos de média, número 54% maior que o obtido pelo jornalístico da Record. Neste horário, a rede levou ao ar os últimos minutos do jogo final da Copa do Mundo (9,3), a cobertura pós-jogo (9,8) e o Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel (6,9) -- os três foram vice-líderes.

O Domingo Legal manteve a vice-liderança isolada, mesmo com duração reduzida, e marcou 4,1 pontos de média. Na Globo, o Fantástico registrou 15,1 pontos e voltou a ficar atrás da soma das plataformas de streaming. Já o Domingo no Cinema marcou apenas 0,3 ponto de média na Band, deixando a emissora na sexta colocação, atrás de RedeTV! e TV Cultura.