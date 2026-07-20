Reprodução/Internet Zé Felipe anunciou a compra de um jato particular

Zé Felipe revelou que comprou seu próprio jato particular. O anúncio foi feito nas redes sociais e o cantor afirmou ter alcançado a conquista depois de anos de trabalho na música. O novo avião do filho de Leonardo é um Bombardier Learjet 45, aeronave executiva bimotor de médio porte registrada com o prefixo PS-JFV.

De acordo com plataformas especializadas na compra e venda de jatos executivos, o modelo tem valor estimado entre R$ 11 milhões e R$ 22 milhões, conforme a configuração e o estado de conservação. Ao compartilhar imagens da aeronave, o cantor publicou uma mensagem de agradecimento aos fãs e relembrou o início de sua carreira artística, iniciada em 2015.

“Desde quando comecei, lá em 2015, sempre tive ao meu lado pessoas que acreditaram em mim e no meu trabalho. Sempre trabalhei muito, buscando conquistar meu espaço sem passar por cima de ninguém, e hoje fico feliz demais em viver essa nova etapa da minha vida e da minha carreira”, escreveu o filho do cantor Leonardo.

Na sequência, o artista também agradeceu o apoio recebido da família, de Deus e dos admiradores que acompanham sua caminhada desde o começo. “Só tenho a agradecer a Deus, à minha família e a todos vocês que estão comigo nessa caminhada desde sempre. Sei que é só o começo, voando cada dia mais alto”, completou.

Virginia falou sobre o divórcio

Virginia admitiu que não é mais a mesma e revelou de quem partiu o pedido de divórcio. “Eu acho que com certeza não sou a mesma. Quando casei com o Zé, eu tinha 20 anos, eu era muito menina. Depois que engravidei, vieram mais responsabilidades. Então, realmente, não tem como eu ser uma menina de 20 anos com o peso que eu carrego hoje. Eu mudei, o Zé também mudou. Errado seria se a gente não tivesse mudado, se a gente não tivesse evoluído”, afirmou ela.

Apesar do término do relacionamento, Virginia admitiu que o sentimento de amor e respeito prevalece. “O meu amor por ele continua, não na posição de marido, mas ele é uma pessoa muito especial na minha vida, que me ajuda bastante”, disse.