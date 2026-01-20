Reprodução/Internet Presente de Amor estreou com 2,63 pontos de média na Grande SP

A novela mexicana Presente de Amor estreou nesta segunda-feira (19), na faixa das 21h, com a difícil missão de segurar os índices do horário nobre do SBT. A trama chega à grade para substituir A.Mar (2025), que acumulou 3 pontos de média durante sua exibição. O lançamento ocorre em um cenário de pouca divulgação, já que o canal não investiu em ações expressivas na programação.

De acordo com dados preliminares obtidos pela coluna com fontes do mercado, o primeiro capítulo de Presente de Amor registrou 2,63 pontos de média na Grande São Paulo, praça que serve como referência para o mercado publicitário.

O novo folhetim do SBT obteve um share de 4,18% (participação no número de televisores ligados) na faixa horária, entre 20h59 e 21h51. Os números são prévios e podem sofrer alterações no consolidado. O pico foi de 3,15 pontos, obtidos no primeiro minuto.

Muito distante da concorrência

Durante o confronto direto com o primeiro capítulo da novela do SBT, a Globo liderou a audiência isoladamente ao registrar 22,12 pontos. A Record apareceu na vice-liderança entre as TVs abertas com 6,23 pontos, enquanto a soma de conteúdo das plataformas de streaming anotou 17,49 pontos.

Na sequência, a XSports aparece com 1,28 ponto, seguida pela Band e a Cultura, com 0,83 ponto cada, Record News com 0,36 ponto e a TV Aparecida, que marcou 0,23 de média. Cada ponto representa 78.780 domicílios e 199.632 indivíduos.