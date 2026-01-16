Reprodução/Internet Can Yaman foi detido em operação antidrogas na Turquia

Can Yaman, conhecido por tramas como Dolunay (2017), foi preso temporariamente no sábado (10) durante uma operação antidrogas em uma boate de Istambul. O ator turco estava no local com outras seis pessoas, incluindo a atriz Selen Görgüzel, quando a polícia realizou uma batida como parte de uma série de ações nas noites da capital turca. Horas depois, todos foram liberados sem qualquer acusação formal.

O episódio ocorreu durante as férias de, que passava um período de folga após três meses de filmagens em Tenerife, na Espanha, onde gravava cenas de sua série, El Turco. O artista optou por retornar à sua cidade natal no fim do ano, apesar dos alertas sobre o aumento das ações policiais em áreas de entretenimento noturno.

Em entrevista ao portal espanhol 20 Minutos, o ator minimizou o episódio e disse que entende esse tipo de situação como parte da realidade da Turquia. “A Turquia é um país que provoca muitas emoções contraditórias, mas esse caos, essa agitação, eu gosto muito. Faz parte da minha personalidade também”, comentou.

Fenômeno

revelou ainda que sabia dos riscos de sair à noite em Istambul, mas decidiu seguir com os planos. “Me disseram que, se eu gostasse de sair para festejar, haveria um problema. Decidi ir de qualquer maneira porque não tinha nada a esconder”, declarou. Ele classificou os dias na cidade como “três semanas maravilhosas”.

O artista se tornou um dos principais nomes da teledramaturgia turca, é conhecido por novelas como Dolunay (2017), A Sonhadora (2018), Sr. Errado (2020) e El Turco (2025), disponíveis no Globoplay. Antes da fama como ator, ele chegou a cogitar seguir carreira no futebol.

