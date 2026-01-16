Reprodução/Internet Fernando Rocha será o novo apresentador do Morning Show

Fora da televisão desde 2019, Fernando Rocha está de volta ao ar. O ex-apresentador da Globo foi anunciado como o novo âncora do Morning Show, programa exibido na faixa da manhã pela Jovem Pan News e transmitido simultaneamente no YouTube. Ele assume o posto ainda neste mês.

substitui André Marinho, que deixou a atração no fim do ano passado. “Estou muito feliz em assumir a apresentação do Morning Show, um programa que já é referência na televisão e no ambiente multiplataforma. É uma honra integrar um projeto com tanta relevância e credibilidade”, afirmou.

“Estou entusiasmado com o desafio de contribuir com minha experiência e trazer novas perspectivas para as manhãs da audiência da Jovem Pan”, completou o jornalista.

Nascido em Belo Horizonte, Fernando Rocha começou a carreira no jornalismo esportivo em afiliadas locais da Globo em Minas Gerais. Sua trajetória na emissora carioca durou cerca de 30 anos. Entre 2011 e 2019, ele comandou o programa Bem Estar, exibido nas manhãs da Globo com foco em saúde, bem-estar e qualidade de vida.

Saída de André Marinho

No início de dezembro de 2025, André Marinho foi desligado da Jovem Pan. O comunicador comandava o Morning Show desde abril de 2024. Ele foi o quinto apresentador do matinal, que também já foi comandado por Zé Luiz, Edgard Piccoli, Paulo Mathias e Nelson Kobayashi, mas apenas os dois últimos, além de Marinho, estiveram a frente da versão televisiva do programa.