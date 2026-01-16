Reprodução/Internet Ernesto Paglia assume o Roda Viva após o Carnaval, em fevereiro

A TV Cultura confirmou que o jornalista Ernesto Paglia será o novo apresentador do Roda Viva. Ele assume o comando do tradicional programa de entrevistas em fevereiro, logo após o Carnaval. Até lá, a emissora seguirá exibindo edições inéditas já gravadas com Vera Magalhães, que esteve à frente da atração durante seis anos.

atuou por mais de quatro décadas na Globo e deixou a emissora no fim de 2022. Em nota, Maria Angela de Jesus, presidente da Fundação Padre Anchieta, afirmou que a escolha do novo nome reflete a busca por renovação com responsabilidade editorial. “Com sua ampla experiência e competência, ele irá fortalecer o compromisso da TV Cultura com um debate plural e relevante”, declarou para a Folha de S.Paulo.

Roda Viva inicia nova fase com mudança na apresentação

Em sua primeira manifestação após o anúncio,destacou o simbolismo do convite. “Tenho a honra de ser o novo apresentador do programa de entrevistas mais prestigiado e tradicional da TV brasileira, o Roda Viva. Estou muito feliz, e o meu compromisso com o público será manter o alto nível conquistado pelo programa nos seus 40 anos de história”, disse.

O jornalista celebrou a nova fase profissional e definiu o desafio como uma oportunidade rara após tantos anos de carreira. “Prova de que é possível fazer coisas novas, mesmo depois de tanto tempo de profissão”, afirmou. Paglia completa 45 anos no jornalismo em 2026 e já foi repórter, correspondente internacional e editor de grandes coberturas jornalísticas.

A troca de comando no Roda Viva foi anunciada no início de 2026 e faz parte de uma reformulação da. Vera Magalhães, que assumiu a apresentação em 2020, deixa a função após seis temporadas à frente da bancada de entrevistas.