Reprodução/Internet Nicola Siri retorna à Record após oito anos longe da emissora

Nicola Siri acertou seu retorno à Record após um período de oito anos afastado da emissora. O artista assinou contrato e integrará o elenco da série bíblica Ben-Hur. A produção vai adaptar o famoso romance Ben-Hur: uma história dos tempos de Cristo para a televisão. O livro original serviu de base para quatro filmes de sucesso produzidos em Hollywood.



Na nova trama, o artista fará um personagem especial que se envolve diretamente na história principal. A escalação é um reforço para o time de veteranos do canal, que busca nomes experientes para dar peso e credibilidade às suas produções de época.

Carreira do ator

Nicola Siri nasceu na Itália, mas vive no Brasil desde 2003. Ele fez sucesso em Mulheres Apaixonadas (2003), da Globo, como o Padre Pedro. Na Record, o ator atuou em novelas de sucesso como Vidas Opostas (2007) e Poder Paralelo (2009). Seu último trabalho na empresa foi a novela Jesus (2018), exibida há exatamente oito anos na programação.



História de Ben-Hur

A série Ben-Hur contará a trajetória de Judá Ben-Hur em três fases diferentes e intensas. O enredo da produção da Record mostra o retorno de Messala Severus, irmão adotivo do protagonista, a Jerusalém. O rompimento dos laços entre eles ocorre por divergências políticas. Esse conflito determina a condenação de Ben-Hur, que vira escravo em uma galé romana antes de iniciar sua jornada de transformação pessoal.