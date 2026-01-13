Reprodução/Internet Luiza Tomé integrará o elenco da minissérie bíblica Amor em Ruínas

Luiza Tomé oficializou seu retorno à Record. A atriz assinou contrato para atuar em Amor em Ruínas, nova série bíblica da emissora. A artista volta ao canal de Edir Macedo após nove anos longe das produções da casa. A produtora Seriella inicia as gravações da trama nas próximas semanas.



A Seriella Productions confirmou a escalação da veterana para um papel de destaque no núcleo central da história. Luiza Tomé não atua em uma novela na Record desde 2017, quando integrou o elenco de Apocalipse. O novo projeto marca o reencontro da artista com a dramaturgia bíblica.

Nova aposta da Record

A veterana acumula passagens marcantes pela teledramaturgia da. Ela participou de sucessos como Cidadão Brasileiro (2006) e Escrava Mãe (2016). Seu trabalho mais recente na televisão ocorreu no SBT, onde atuou em A Caverna Encantada (2025). A atriz chegou a negociar um papel em Três Graças, da Globo, mas o compromisso anterior com a emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024) impediu o acerto.

Amor em Ruínas terá o formato de minissérie com 35 episódios previstos. A produção conta com Sérgio Marone como grande estrela do elenco. Murilo Cezar e Letícia Laranja assumem os papéis de protagonistas da obra. A direção-geral fica a cargo de Alexandre Avancini, responsável por clássicos da emissora como Vidas Opostas (2007) e Vidas em Jogo (2011).

A trama dase passa na antiga Israel e narra a vida do profeta Oseias, vivido por Murilo Cezar. Ele recebe um chamado divino para viver um amor repleto de provações. A história funciona como uma metáfora sobre a relação entre Deus e o povo de Israel. O enredo aborda temas como fé, perdão e a busca pela redenção.