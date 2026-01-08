Reprodução/Internet Bernardinho e Ana Paula Araújo terminaram namoro discretamente

Chegou ao fim o namoro entre Bernardinho e Ana Paula Araújo. O técnico da seleção masculina de vôlei e a apresentadora do Bom Dia Brasil decidiram encerrar a relação há cerca de um mês. Segundo fontes próximas, o término aconteceu sem conflitos ou desentendimentos. A informação foi divulgada pela coluna Veja Gente.

sempre manteve discrição sobre sua vida pessoal. Ana Paula Araújo também evita exposição de seus relacionamentos. Durante o namoro, o casal não compartilhava fotos juntos nas redes sociais e aparecia apenas em eventos reservados com amigos próximos.

Relacionamento curto

O relacionamento começou em junho de 2024, antes dos Jogos Olímpicos de Paris, e veio a público em agosto do mesmo ano. Apesar da discrição,foi vista à beira da quadra em jogos da seleção masculina durante a Liga Mundial 2025, no Rio de Janeiro, acompanhando o técnico nos compromissos esportivos.

Em setembro de 2024, o levantador Bruninho, filho de Bernardinho, falou abertamente sobre o namoro do pai com a jornalista. "Meu pai estava separado há muitos anos da Fernanda e agora está com a Ana Paula. Ela é uma pessoa muito bacana, se dá bem com toda a família. O importante é que ele está feliz", disse o jogador.