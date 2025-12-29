Reprodução/Internet Zico respondeu críticas ao futebol feminino do Flamengo feitas por Renata Mendonça

Zico se posicionou publicamente sobre as críticas feitas pela jornalista Renata Mendonça, da Globo, sobre a estrutura usada pelo time feminino do Flamengo. Em conversa com jornalistas após o Jogo das Estrelas, o ídolo do clube contestou as declarações da repórter, que denunciou as más condições do CT utilizado pela equipe, o Centro de Futebol Zico (CFZ).

“Falar do Flamengo acabou prejudicando o CFZ, que não tinha nada a ver com a história. Colocando algumas mentiras, que não foi da gestão do Bap que começou o futebol feminino no, foi da gestão do Landim”, afirmou o ex-jogador, ao comentar a repercussão da reportagem publicada por Renata Mendonça em outubro.

Segundo, imagens usadas na reportagem teriam sido manipuladas ou captadas em momentos atípicos. “Fizeram fotos e gravações montadas, e não sei quem fez isso. Como o clube é aberto, eu não posso tomar decisões mais fortes, senão tomaria. Uma imagem que surgiu de água preta, aquilo ali foi no Recreio dos Bandeirantes todo um dia. As pessoas precisam se informar”, destacou.

O ex-atleta também criticou o fato de o CFZ ter sido citado diretamente. “Ela (Renata Mendonça) nunca pisou lá no CFZ para conhecer a história do CFZ. Ela podia criticar o que ela acha, a questão do Flamengo, do futebol feminino, mas nunca deve colocar o CFZ, porque o CFZ não tem estrutura”, declarou.

reforçou ainda que o centro esportivo foi usado por árbitros da Copa do Mundo de 2014 e como apoio nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Para ele, a estrutura do local é suficiente, mesmo com limitações. “Se não é estrutura para o futebol feminino do Flamengo, isso é outro problema", disse.

"Eu procurei oferecer o que a gente tinha de melhor. E o campo, tudo bem, tem medidas menores, mas era maravilhoso. Ninguém podia reclamar do campo”, concluiu.

Polêmica com Renata Mendonça

Renata Mendonça criticou, em reportagem recente, a estrutura oferecida ao time feminino do Flamengo, apesar da alta receita do clube. O CFZ, sede dos treinos da equipe, foi apontado como inadequado. Ela destacou a disparidade entre o investimento no futebol masculino e a realidade vivida pelas atletas.

O presidente do clube, Bap, também reagiu à matéria e fez um comentário ofensivo à jornalista. Ele ironizou a situação ao pedir que a “nariguda da Globo” convencesse a emissora a investir mais no futebol feminino.